Sebastián Villa declaró en la causa por violencia de género: "Nunca cometí el hecho del que se me acusa"

Tras el Súperclásico, Sebastián Villa declaró este lunes en el juicio que se desarrolla en su contra por amenazas y violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. En la nueva audiencia, el jugador de Boca negó los hechos y acusó a su denunciante de haberlo golpeado y robado.

“Nunca cometí el hecho del que se me acusa. Yo usaba camisetas manga larga para que mis compañeros no vean que ella me golpeaba en mi casa”, declaró el delantero en los tribunales de Lomas de Zamora. Además, expuso videos privados para sostener sus dichos.

Además, Villa acusó a Cortes de haberlo robado con una operación en la compra de un auto: "Siempre le pasaba dinero, incluso ella me robó un dinero de la plata para comprar un Audi”.

“Daniela me pedía plata constantemente. Le pagué una operación estética de 14 mil dólares”, fue otra de las frases del futbolista. “Cuando a mí me compró Boca, compré un departamento en Medellín y la familia de Daniela se quedó con ese departamento. De los tres millones que cobré por el pase a Boca, ella se quedó con una parte”.

Cabe recordar que Sebastián Villa nunca había denunciado estos hechos. Es la primera vez que el delantero realiza estas acusaciones.

Finalmente, el colombiano detalló las supuestas amenazas recibidas por parte de Cortés: “‘Negro asqueroso, si vos no sos mío, no sos de nadie. Yo no quiero que esto termine mal’, me dijo. ‘Si usted no me da el vuelo privado para Colombia y 150 mil dólares, yo le daño la carrera’, ahí yo me asusté mucho”.