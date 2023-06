Aerolíneas Argentinas echó a la azafata que hizo una amenaza de bomba

La azafata Daniela Carbone, que concretó una amenaza telefónica de bomba que afectó un vuelo de Aerolíneas Argentinas el 21 de mayo pasado, fue despedida hoy por la empresa.

Carbone, que se encuentra detenida por el hecho, fue dada de baja del plantel de Aerolíneas Argentinas, donde había ingresado 24 años atrás, bajo la tipificación de "despido causado", después que la empresa estatal lograra constituirse en querellante en la causa por Intimación Pública y Entorpecimiento de Servicio Públicos que se le sigue a la azafata.

Según la empresa, se le comunicó a la azafata por telegrama que “la empresa ha corroborado con creces su participación directa / indirectamente (involucrando a su hija en ello) en la referida amenaza de bomba, la cual causó severos perjuicios económicos y reputacionales a la empresa, además del mal momento que le hizo pasar a pasajeros y a la tripulación presente (causándole también daños por pérdidas de combinaciones o por las demoras ocasionadas)”.

"Todo lo expuesto se ve a todas luces agravado por el hecho de que es una persona con su antigüedad en la empresa (24 años de antigüedad), que fue instructora de vuelo por más de 14 años (entre años 2004 y septiembre del 2018)", se señala en el expediente.

También la firma señala que Carbone "claramente conocía todos y cada uno de los protocolos de la empresa correspondientes para el caso de amenaza de bomba (más aún atento que justamente usted instruyó al personal de la empresa sobre los mismos y sobre lo que se debe hacer si cualquier persona -pasajero o parte de la tripulación- menciona la palabra ´bomba´) y sabía perfectamente los daños que el mensaje de audio enviado le iba a generar a la empresa".

Por otro lado, se puntualiza que la azafata incurrió en graves violaciones al Código de Ética empresarial y los artículos 62, 63, 84 y 86 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La mujer envió en la fecha descripta a través del teléfono de su hija un mensaje con voz distorsionada que rezaba: "Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami [sic]. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos".

A causa de la amenaza, el vuelo AR1304 Ezeiza-Miami que llevaba a 270 pasajeros y 12 tripulantes y tenía prevista su salida a las 7.35 de la mañana del domingo 21 de mayo, se demoró varias horas, pues se hizo la evacuación por el protocolo de seguridad hasta que se detectó que la amenaza era falsa.

El incidente derivó en que el vuelo se demore en total siete horas y que la aerolínea tenga que afrontar una cifra cercana a el millón de dólares en gastos.

La azafata habría actuado por despecho ya a que a bordo del avión se encontraba un empleado de la aerolínea con el que había cortado recientemente una relación amorosa.

"Yo estuve 5 años con él siendo una mujer impecable, porque te juro que no lo engañé ni con el pensamiento. Cuando te pagan de

esa manera quedas destruida. Obvio que no me justifico. Yo me fui al carajo y además que soy comisario del área de internacional,

fui instructora en la compañía. Seguramente me echan. Esta bien", le dijo la mujer a una amiga, según el portal Infobae, tras el incidente.

En los últimos días, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, que se encontraba a cargo de la causa, estudiaba si concederle a Carbone la prisión domiciliaria.