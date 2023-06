Santilli mencionó a Montenegro como posible compañero de fórmula: "Es un intendente de calidad"

A Guillermo Montenegro lo buscan los halcones y las palomas del PRO. Mientras dilata la definición sobre si irá en busca o no de la reelección, el nombre del intendente de Mar del Plata se repite en la boca de los principales precandidatos de Juntos por el Cambio que aspiran a llegar a la presidencia o la Gobernación.

Este viernes, durante una actividad electoral en La Plata, Diego Santilli no descartó ofrecerle a Montenegro que sea su compañero de fórmula para tratar de disputarle la Provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof.

“Yo tengo ‘in pectore’ nuestro equipo y con Diego Valenzuela venimos analizando tres o cuatro variables ampliatorias a nuestro espacio que me parecen importantes”, dijo "El Colo", en primer lugar, de acuerdo a lo consignado por la agencia de noticias DIB.

Acto seguido, el precandidato a gobernador de JxC y exministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta afirmó sobre quién podría acompañarlo en la boleta: “El radicalismo es muy importante, también hay intendentes de la calidad de Diego. Y como digo Diego, digo Montenegro, digo Garro, hay un montón de intendentes muy importantes y podemos tener otra opción más. Yo no descarto nada”.

El diputado también habló sobre Cynthia Hotton, referente del partido Más Valores y presidenta del Consejo Social porteño, que el miércoles sorprendió a Santilli con su deseo de ser precandidata a vicegobernadora. "Es una persona que se ha sumado, que yo estoy feliz que nos acompañe, y tiene todas las ganas y la vocación”, comentó, y evitó dar otras definiciones.

En una entrevista con 0223, Patricia Bullrich ya había anticipado en mayo su deseo de sumar a Montenegro como ministro en caso de llegar a conducir los destinos del país desde Casa Rosada. “Me encantaría. Yo estaba convencida que él iba a volver a ser intendente, pero si no lo es y no se propone como intendente, por supuesto que me encantaría que sea parte del gobierno nacional. De eso no tengas dudas”, aseguró.

Por ahora, el intendente no da señales claras sobre su futuro. Las últimas declaraciones que hizo al respecto fue en el acto por el 25 de Mayo. "Esto va más allá de los cargos que ocupa cada uno. No tengo ninguna duda que mi compromiso de Mar del Plata es hasta el 10 de diciembre pero desde mi vida, es toda. La verdad, no son nombres propios, es como arrogarse algo que uno no le corresponde. Ya será el momento y tomaré la decisión pensando no con lo de uno, sino que es lo mejor para la ciudad", planteó, al ser consultado por la prensa.