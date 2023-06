Llega junio, Montenegro permanece inmutable y crece la incertidumbre en Juntos

Mientras el clima electoral se recalienta por la proximidad del cierre de listas, en Juntos por el Cambio reina la incertidumbre: Guillermo Montenegro se mantiene ajeno y estira la indefinición sobre su postulación o no para ir por un nuevo mandato. Aquellos que creían que todo era una estrategia (aunque muchos no entendieran bien para qué) y confiaban en que el jefe comunal iría por la reelección ya tienen dudas genuinas. “Siempre fue cierto que Guillermo no tiene decidido qué va a hacer, el tema es que no nos creían”, dicen los funcionarios más cercanos al intendente.

Las últimas señales que dio Montenegro lo muestran más cerca de no competir que de hacerlo. Luego de repetir en reiteradas oportunidades que no era tiempo de pensar en candidaturas, fue más allá ante una consulta de Samuel Zamorano para 0223 sobre su decisión de competir o no. “No lo tengo decidido”, respondió durante el acto que compartió con Juan Schiaretti y Florencio Randazzo.

Dos días después, durante el acto del 25 de Mayo, reiteró que la cuestión no son los nombres propios. La idea de que puede no ir en busca de la reelección cada vez sobrevuela más. También hay una certeza: sin un rival natural que asome si finalmente decide competir es muy difícil que surja un adversario de fuste en tan poco tiempo.

Montenegro sembró más dudas sobre la búsqueda de la reelección.

Sus hombres de mayor confianza no creen que sea un problema la demora. Y aseguran que si bien hay muchas cuestiones dentro de Juntos por el Cambio que ya se resolvieron, todavía hay varias que pueden cambiar y las consideran relevantes.

Una de las fundamentales es la posibilidad de que haya un único candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Aquellos que la semana pasada, apenas se conoció que Néstor Grindetti era el elegido por Patricia Bullrich para competir con Diego Santilli, juraban que esa interna finalmente no se daría, siete días después ya no están tan seguros. No ven voluntad de acuerdo entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Un alto dirigente provincial de Juntos hila más fino y le apunta especialmente al jefe de Gobierno porteño. “Horacio no quiere compartir al ‘Colo’. Patricia está dispuesta a acordar, pero Horacio no”, cuenta. ¿Por qué? Hoy las encuestas lo muestran a Santilli como el favorito dentro del espacio y el jefe de Gobierno porteño no quiere entregarle a Bullrich esa carta.

El que se sumó con más fuerza al pedido de unidad en la provincia es el radical Maximiliano Abad. Lo hizo a través de los medios y por redes, junto a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Los pedidos de altos dirigentes y de una importante porción de intendentes, por ahora, caen en saco roto.

Nadie descarta que esto cambie y que finalmente haya acuerdo para que Juntos lleve una fórmula de unidad para competir contra Axel Kicillof. Pero tampoco descartan que todo explote por el aire y haya internas en todos los tramos de la boleta. “Puede pasar cualquier cosa”, coinciden distintos dirigentes de Juntos.

El PRO lleva las riendas de la alianza en la provincia, pero el radicalismo también debe resolver su posición. Abad, por ahora insiste en la fórmula de unidad y remarca que él quiere encabezarla. Sabe que la probabilidad de que lo segundo ocurra es nula, aunque está bien posicionado como posible vice de ambos precandidatos. Pero, ¿de qué lado se ubicará? Desde hace meses, Gerardo Morales, presidente de la UCR a nivel nacional, construye una alianza con Larreta, en la que también está Martín Lousteau, una de las figuras más convocantes del partido. Iniciaron el camino cuando todo hacía indicar que era el mejor posicionado dentro del PRO. Hoy los números ya no son tan claros.

Abad, en cambio, está más cerca del Grupo Malbec, el ala encabezada por Ernesto Sanz y Alfredo Cornejo (ambos suenan como posibles vice de Bullrich). Ideológicamente, algunos planteos que surgen desde los halcones del PRO chocan con la historia de la UCR, pero electoralmente en el Comité Provincia miran con mejores ojos a la presidenta del PRO que al jefe de Gobierno.

El próximo fin de semana se realizará la Convención Provincial de la UCR y luego será el encuentro nacional, donde se esperan definiciones institucionales.

Mientras tanto, Abad también se ocupa de su pago chico, donde su acuerdo con Montenegro no corre riesgo. Hubo, cuentan algunas fuentes, una reunión hace pocos días entre armadores de ambos espacios para empezar a charlar de la estrategia electoral. No trascendieron demasiados detalles, porque el escenario todavía no está claro. Hay, incluso, un nombre que suena para encabezar la lista de candidatos a concejales que no sería el que trascendió hace un mes.

Es evidente que tanto Abad como Montenegro quieren sostener el acuerdo que iniciaron en 2019 y que les permitió gestionar la ciudad en conjunto. Eso no implica que no haya chispazos: en el abadismo le cuestionan al jefe comunal que todavía sostenga a los funcionarios que le disputaron la interna por el Comité y que amenazaron a concejales.

¿Y qué piensan los otros integrantes de Juntos en Mar del Plata? Hay desconcierto, pero todavía nadie cuestiona al jefe comunal. Será cuestión de esperar la decisión y, lógicamente, los resultados electorales para ver si esta indefinición trae consecuencias.