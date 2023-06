Unión de local es invencible y se metió en la final de Conferencia

"El Quincho" fue una fiesta. Porque Ferro de Pico es el primer rival que lo pone en apuros en estos playoffs, le pudo ganar en La Pampa y puso a prueba la personalidad de Unión teniendo que correr de atrás. Y el "celeste" sacó chapa, no le pesó, igualó la serie el sábado y festejó 75 a 62 este domingo para quedarse con la llave 2-1 y avanzar a la final de la Conferencia Sur de la Liga Federal.

a "Fortaleza" de Unión ya no es una racha ni una casualidad. Son 33 partidos sin perder como local y eso le da un plus de confianza a ellos y un dolor de cabeza a los rivales que, encima, tienen desventaja de localía con un equipo que no pierde nunca en esa condición. Ferro pudo trasladarle la presión y el "celeste" no la sintió. En el tercer y decisivo juego, con la obligación, después de un arranque equilibrado, el local metió un parcial de 11-0 y se escapó para irse al descanso con 9 de ventaja (14-23). En el segundo parcial fue al revés. Hubo una continuidad del primero, en el que parecía que el "celeste" lo iba a liquidar, pero se quedó sin gol, se le abrió el aro a Ferro y eso mantuvo en juego a la visita: 43-32.

Al regreso del vestuario, Ferro intento achicar más la cuenta pero no pudo, la paridad favorecía a Unión que tenía la luz y llevaba el partido el ritmo que más le servía. El chico fue 15-13 y entraron al cuarto final con una más que interesante diferencia de 13: 58 a 45. Y los pampeanos no pudieron hacer nada para ir por el milagro, porque Unión se aferró con solidez y personalidad al triunfo, consiguió su objetivo, lo selló 75 a 62 y se metió en la final de la Conferencia Sur. A dos pasos (series) del gran objetivo, el ascenso a la Liga Argentina.