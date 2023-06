Massa se reunió con Scioli en Economía: buscaron bajar la tensión tras el cierre de listas

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con el embajador en Brasil, Daniel Scioli, en el Palacio de Hacienda tras la tensión interna que se desató por el cierre de listas. El exmotonauta tuvo que bajar su precandidatura presidencial luego de que el kirchnerismo y la Casa Rosada acordaran presentar una lista de unidad.

En un gesto atípico y con la prensa en la puerta del ministerio, Massa recibió en la puerta a Scioli, se saludaron afectuosamente y, rápidamente, subieron juntos las escaleras para adentrarse en el edificio.

Ambos dirigentes trabajaron sobre los asuntos bilaterales entre la Argentina y Brasil, como la financiación para las exportaciones de energía eléctrica; de exportaciones para la construcción del Gasoducto; y el mecanismo de financiación para la exportación de bienes brasileños.

Además, el ministro y el Embajador dialogaron sobre el régimen de alerta de importación ante eventuales situaciones de problemas sanitarios en frontera; y el proyecto del Puente Santo Tomé - São Borja y el centro unificado de frontera.

El encuentro se dio luego de versiones cruzadas sobre los momentos previos a tener que declinar sus aspiraciones para competir por la presidencia y las acusaciones posteriores desde el kirchnerismo de que la banca para diputado nacional que le habían ofrecido a él y la “albertista” Victoria Tolosa Paz, “se la afanó” el canciller, Santiago Cafiero.

Se trata de la segunda reunión de peso del embajador argentino en Brasil en menos de 48 horas. Ayer estuvo junto a Cristina Kirchner en su despacho del Senado. En su última aparición pública, la vicepresidenta confirmó la existencia de una charla telefónica en muy buenos términos y que se había pautado un encuentro a la brevedad.

“Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Nos conocemos desde hace mucho tiempo… Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales. Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil”, escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter.