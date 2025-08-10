Resultados y ganadores del Quini 6: tres nuevos millonarios en el sorteo del domingo 10 de agosto

En el sorteo especial aniversario del Quini 6 de este domingo 10 de agosto hubo en juego un pozo de más de 8.821 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3294 del Quini 6 de este domingo 10 de agosto puso en juego más de 8.821 millones de pesos, un pozo récord en el festejo de su 37ª aniversario, con 4.000 millones asegurados en el Siempre Sale. Hubo dos millones cien mil puestas que persiguieron el sueño de acertar los seis números para cambiar su vida, como ocurrió hace un par de semanas, cuando un apostador obtuvo sus seis aciertos en el Tradicional del Quini y se llevó más de 802 millones de pesos.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.113 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores el miércoles pasado y el pozo se siguió acumulando para este domingo. Los números que salieron fueron el 32, el 9, el 1, el 44, el 36 y el 2. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo se seguirá acumulando para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de más de 1.431 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo apostadores que acertaran los seis números el miércoles pasado y el pozo se incrementó para el sorteo de esta noche. Los números que salieron fueron el 6, el 22, el 32, el 19, el 15 y el 39. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo crecerá para el miércoles que viene.

Sorteo y ganadores del Quini 6: resultados del domingo 10 de agosto

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego esta noche un pozo de más de 2.108 millones de pesos en premios, el más importante de la noche en estas tres modalidades, ya que en el sorteo de esta semana no hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo siguió creciendo para esta noche. Los números que salieron fueron el 8, el 17, el 43, el 44, el 24 y el 31. En esta modalidad hubo un ganador con los seis aciertos y se lleva 2.108.679.804 pesos. La boleta se realizó en la ciudad de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires.

El sorteo más esperado de la noche fue el del Siempre Sale del Quini 6, ya que en su festejo por un nuevo aniversario del juego más popular del país hubo un pozo asegurado de 4.000 millones de pesos. Los números que salieron fueron el 13, el 35, el 9, el 23, el 7 y el 32. En esta modalidad hubo dos ganadores con los seis aciertos y cada uno se lleva 2.000 millones de pesos. Una de las boletas se realizó en la localidad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, y la otra en Martínez, también en provincia de Buenos Aires.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 3.500 millones de pesos.