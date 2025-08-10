25 años después: lo pararon en ruta 11 a bordo de una moto robada

La moto robada en Concordia y hallada en Pinamar tras 25 años del hurto.

Este fin de semana personal del destacamento vial de la policía en el partido de Pinamar procedió a la aprehensión de un hombre y a la incautación de la motocicleta en la que se trasladaba.

Según detallaron las fuerzas de seguridad, sobre el rodado regía un pedido de búsqueda activo por un robo sucedido en agosto del año 2000 en Concordia.

En cumplimiento de la orden de servicio, la policía procedió a demorar al sujeto, oriundo de la localidad de Mar de Ajó, por posible infracción vinculada a encubrimiento (art. 277 C.P. inc. 1°).

La moto incautada quedó identificada como una Honda XR 250 (dominio colocado 550BKE). En consecuencia de que en el sistema constaba un registro activo por un hurto automotor, desde la U.F.I.D. N.º 5 del departamento judicial de Dolores se avaló la aprehensión del hombre.