A un mes de las PASO: cómo saber si estás afiliado a un partido político

Los votantes argentinos se volcarán a las urnas este año para elegir a los próximos presidente y vicepresidente del país, pero también a legisladores nacionales —se renovarán 130 escaños de la Cámara de Diputados y 24 del Senado—, a 21 gobernadores y 135 intendentes de localidades bonaerenses, entre otras autoridades.

A un mes de las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO), previstas para el próximo 13 de agosto en toda la Argentina, comienzan las consultas con respecto al padrón y a los roles que podrían tocarles desempeñar a los ciudadanos durante el acto electoral. Entre ellos, el de presidente de mesa -cuya designación es responsabilidad del Estado- y el de fiscal general y fiscal de mesa, cargos que son cubiertos por cada uno de los partidos políticos que participan de la elección, para lo que deben comprobar si están o no afiliados a alguno de ellos.

El criterio de selección de autoridades de mesa fija que debe darse "prioridad" a los ciudadanos que resulten de una selección aleatoria por medios informáticos en la cual se debe tener en cuenta su grado de instrucción y edad, excluyendo a aquellos que se encuentran afiliados a alguna agrupación política, incluso si han sido afiliados sin su autorización, en una maniobra para sumar adeptos.

Para saber entonces si una persona fue afiliada a un partido político, el interesado deberá ingresar al sitio oficial del Registro de Afiliados a Partidos Políticos, a cargo del Poder Judicial de la Nación. Allí tendrá que completar los datos requeridos: número de documento, género y el código que solicita el sistema. Luego, deberá hacer click en “Buscar afiliación”.

Si al buscar en el Registro de Afiliados a Partidos Políticos, aparece una afiliación no deseada, el elector podrá notificar su renuncia al partido político. Para concretarla, podrá enviar un telegrama gratuito a través del Correo Argentino o deberá dirigirse a la Secretaría Electoral de su distrito. En caso de no querer identificar o no saber cuál es el partido político en cuestión, la persona puede elegir desvincularse en general, de todo partido, sin brindar mayores datos ni explicaciones.