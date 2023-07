Alejandro Lerner: "Podés tener todo, pero si no tenés con quien compartirlo sos pobre"

Alejandro Lerner se presentará en el Teatro Radio City de Mar del Plata el 9 y 10 de septiembre a las 21, en el marco de su gira nacional 2023 Grandes Éxitos. Con más de 40 años de carrera, el reconocido músico asegura que este concierto se convertirá “en un viaje para recordar esas canciones que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida personal y como argentinos”. El autor de “Volver a empezar” promete una velada inolvidable repasando esos hits que nos unen a todos. Hace unos meses, Lerner relanzó “Después de Ti” en nueva versión con el joven talento Rusherking que ya acumula más de 21 millones de reproducciones en Youtube. 0223 habló en exclusiva con él para conocer más sobre su presente laboral en el que se anima a fusionar su estilo con el de las nuevas generaciones.

-En septiembre te recibimos en Mar del Plata con tu show Grandes Éxitos. ¿Cómo te recibe esta ciudad? ¿Sos de recorrer cuando venís?

-Tengo agotada la primera función y abrir una segunda función es un premio, es una fiesta. Me recibe maravillosamente, son muchas décadas de pasar por Mar del Plata. Pasé muchos veranos allá. Salgo a pasear, dependiendo los tiempos y el cansancio. Por lo general, voy a visitar amigos y comer asados. Pero con una responsabilidad tan grande como es el Radio City, llego, me acomodo en el hotel, voy a la prueba de sonido y ahí ya no me muevo. Pero cuando visito una ciudad nueva me gusta conocer y salir a pasear.

-Tenés más de 40 años de trayectoria, sos Alejandro Lerner y muchos creerían que ya te podés relajar, pero no, te seguís reinventado y apostaste a nuevas generaciones y a reversionar tus hits con ellos…Rusherking, Mau y Ricky, L-Gante, Sofía Reyes, entre otros, ¿esto fue idea tuya o fue algo que te propusieron?

-Es una mezcla. Yo soy una persona muy curiosa y siempre estoy al tanto de lo nuevo que va saliendo. Yo ya venía escuchando a las nuevas generaciones y cuando me propusieron a Rusher que es de Santiago del Estero, al igual que mi madre y abuelos, me gustó la idea. Después es encontrarse y darse cuenta que somos compatibles y que nos podemos divertir. Cada uno con su lenguaje. Yo hablaba con un lenguaje y él me decía: “Qué quisiste decir con eso?” y luego él me decía a mí: “Esto te salió mundial” y yo les le preguntaba qué quiso decir con eso. Las colaboraciones tienen más que ver con la cosa personal de intercambio de seres humanos. Tambien me pasó con Ulises Bueno, con la Konga y muchos otros. Es lindo estar abierto y recibir la valoración de las otras generaciones hacia mí.

-Ellos de vos seguro aprenden mucho. ¿Vos qué aprendes de ellos?

-Todo aprendo. Primero porque para esta generación es natural el tema de la globalización, de la virtualidad, de usar las redes como una herramienta natural. Nosotros tuvimos que acceder a eso después de muchos años de hacer las cosas de otra manera. Hoy los chicos tienen una mentalidad que habla sobre los tiempos que corren. Ahora ellos pueden tener de pronto un público de millones y millones de personas en sus primeros años de carrera. En cambio, nosotros tuvimos que ir de los pubs a los teatros y luego a los estadios, todo era mucho más artesanal. Hoy en día, ellos tienen la herramienta virtual que les da otra oportunidad. Además, lo que noto es que ellos se juntan entre todos a componer y hacer canciones, a veces, entre 10 personas y nosotros no hacíamos eso.

-¿Por qué no hacían tantas colaboraciones? ¿Había más competencia?

-Porque veníamos de otra era. En una época había mucha rivalidad. Los rockeros contra los poperos, después contra los melódicos. En esa época se hablaba de lo comercial y de lo progresivo y ahora, si bien hay rivalidad porque es parte de la esencia del ser humano, ellos tienen una cuestión de tribu muy linda, de amistad y de que se comparten. Hoy, más que nunca, el producto musical tiene más que ver con los encuentros que con las canciones. Por ejemplo, Rusherking me invitó a participar en la nueva versión de Bandidos, que va cambiando y eso está buenísimo porque habla de una cosa de mucho afecto y mucho respeto. No es que antes no existían los feats pero es una gran característica de la música de hoy.

Lerner relanzó “Después de Ti” junto a Rusherking.

-¿Qué otras diferencias notas en esta nueva industria musical? Porque se los ve muy pendientes de las métricas…

-Sí, tenes razón. Uno los problemas que tenemos ahora filosóficamente es que estamos muy pegados a los números y nosotros estábamos en una época en donde estábamos más pegados a la palabra como energía. Los números tienen una energía y las palabras tienen otra energía. Lo de los números es muy cruel porque vos vales en función al número que generas y, de pronto, para nosotros el talento y la propuesta es fundamental, más allá del resultado numérico que tiene más que ver con un pensamiento industrial. Yo siento que he tenido muchos momentos en donde la industria me ha mimado, pero yo siempre he tratado de valorar más la obra que la industria.

-Te escucho hablar de la energía de los números y de las letras y noto que sos muy espiritual… ¿Siempre fuiste así?

-Sí, siempre fui así, desde muy chiquito. Mis primeras canciones eran metafísicas completamente y, de hecho, creo que esa fue una herramienta que me cuidó, que me salvó un poquito la cabeza y el corazón “de las tumbas de la gloria”.

-¿Cómo le explicarías a un chico que recién está arrancando y que la pegó con un Hit lo que significa el éxito para vos?

-El éxito para mí es la continuidad y el afecto. No lo veo con una mentalidad numérica, sino que son muchos años de haber propuesto canciones y que la gente me haya devuelto tanto amo, tanto agradecimiento. Esto es un va y viene. Y cuando se genera esa relación donde la gente te dice que con una canción tuya se casó, con otra se enamoró, con otra separó o con una salió adelante cuando estaba enfermo, siento que ese es el éxito. El éxito no es un momento, un momento es un triunfo, pero el éxito para mí es haber elegido lo que más me gusta hacer en este carnaval que es la vida. El éxito es haber tenido gente que me ha apoyado, que me ha ayudado, que me ha enseñado. Haberme rodeado de grandes artistas, grandes maestros de la vida. El amor, la familia y los hijos es un gran éxito. Hoy ser papá, para mí, es una vocación

El cantante muestra un perfil renovado después de 40 años de carrera.

-¿Pero cómo se sostiene esa carrera durante tantos años?

-La carrera se sostiene pedaleando, a pulmón. Siempre practicando, esforzándose y el entusiasmo es fundamental. Yo cuando no tengo entusiasmo me tomo vacaciones. Y esto es algo que hablé hace poco con Ulises Bueno. Yo en una época de mi vida no paraba, sacaba discos, hacía giras, promociones, viajaba a diferentes países, hasta que en un momento me di cuenta que la vida no podía ser solamente eso. Y tomé la decisión de irme dos años a vivir solo a Nueva York. Me tomé un avión, dije “chau a todos”, a los representantes, a las compañías discográficas y me fui. Necesitaba descansar, estudiar otras disciplinas como el jazz, hice un curso de payaso para hacer malabarismo y la verdad es que todo es me permitió renovar el tanque. Luego de esos dos años años, volví con el tanque lleno.

-De a poco se empieza a hablar más sobre salud mental en los medios y los artistas se animan a contar los momentos que atraviesan, pero son muy juzgados por personas que no entienden cómo un artista exitoso podría llegarse a deprimirse por alguna razón…

-Los números no hacen a la felicidad. Después de haber vivido una gran parte de mi vida, me doy cuenta que lo más importante que uno tiene es con quién uno lo comparte. Tal vez tenes todos los números, tenes todos los autos, tenes miles de metros cuadrados y todos los aviones privados, pero si no tenes con quien compartirlo, sos pobre. Lo más importante de la vida es con quién uno comparte las cosas que hace. Uno comparte las soledades, comparte cuando hace frío, comparte cuando llueve y cuanto antes te des cuenta de eso, mejor. Problemas tenemos todos y a todos nos pasan cosas muy similares. A Celine Dion la conocí en el pináculo de su carrera y, al poco tiempo, el amor de su vida se enfermó y se fue. No es que los artistas estamos protegidos ante la muerte, ante la soledad o ante la enfermedad, al contrario. Yo empecé muy chico, a los 16 años y tuve la oportunidad de ver a mis ídolos y tocar con Leon Gieco, con Gustavo Santaolalla, Charly, Nito, y cuando los veía me preguntaba cómo hacer para no pegarse la piña. O, si hay que pegársela, por lo menos, no morir en el intento. No hay que sucumbir a ese instinto de “voy a hacer un héroe del rock y me voy a morir así después todos tienen una remera con mi cara”. Yo no quiero eso. Yo quiero tener una remera con mi cara y usarla cuando salgo de bañarme y me voy a jugar con mis perros y con mis hijos. Quiero pasarla bien y estar enamorado. Creo que yo lo que aprendí es que tu carrera tiene que ser sólo una parte de tu vida, pero no tu vida entera y eso es lo que creo que le pudo haber pasado a Tini y a Ulises. Hay que tener un espacio para poder comer un asado con la familia, para enamorarte o para estar en soledad y lamentablemente cuando la industria te convierte en parte de la rueda industrial, no te da tiempo para respirar y ni siquiera para darte cuenta de lo que te está pasando. Solamente cuando tenes algo de lucidez, podes poner el freno de mano, descansar, pensar en uno y en la gente que tenemos alrededor. Uno nunca sabe si lo que está enseñando es lo bueno pero lo importante es la intención. Yo a Tini la conozco y tiene mucha energía como Lali, son bombas atómicas de energía, pero creo que la madurez llega cuando tiene que llegar. Ellas tienen muchísimo talento e inteligencia para darse cuenta rápido cuando lo que estén haciendo atente contra su espíritu. Su angelito les va a pedir que bajen un cambio y que no van a perder ni el éxito, ni el público, ni los números y si perdes un poco el número, después lo recuperas, pero lo importante es que puedas cambiar la nafta para seguir adelante.

-Tenés un repertorio de más de 500 temas, ¿qué estaremos escuchando en Mar del Plata en septiembre?

-Los 500 no porque si no van a tener que venir con una carpa (risas). Mi concierto es un viaje que estamos haciendo por los teatros más lindos del todo el país y es un éxito espectacular. Es un viaje a través de canciones mías que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida personal pero también con lo que nos pasó como argentinos, no solamente en lo personal, romántico o filosófico. Es un viaje que tiene rock, pop y estamos celebrando que volvimos a trabajar. Ya agotamos la primera función del 9 y por eso tuvimos que lanzar otra fecha para el 10 de septiembre. También vamos a estar en Necochea, en Olavarría e iremos sumando más ciudades. Estoy muy feliz gozando el ahora porque el futuro va a venir, pero el ahora se nos va si no estamos atentos.

Las entradas para el show de Alejandro Lerner en Mar del Plata se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro