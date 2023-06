Un año sin Martín Mora Negretti: "Estos asesinos arruinaron mi vida y nadie me va a reparar ese daño"

Es el fin de semana largo del Día del Padre. Martín Mora Negretti hubiese cumplido 31 años. Y Luis no lo puede tener en sus manos para poder abrazarlo y festejar con él. Lo único que tiene hoy es el deseo de un juicio, de una condena que esté a la altura del daño que le provocaron los asesinos que le quitaron a su hijo hace exactamente un año, en la zona de la Vieja Terminal.

A mediados de la última semana semana, se conoció la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata que confirma la elevación a juicio de la causa donde están imputados por el crimen a Julio César Bibbo y Marilyn Vera González. A Luis la novedad le da aliento aunque sabe que resta un trecho largo para que se defina la fecha de debate oral.

A la pareja le cabe una acusación por el delito de "homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y con la participación de menores de edad", además de ser juzgados por atacar, con intenciones de matar según lo planteado por el fiscal Leandro Arévalo, a otro amigo de la víctima. La pena en expectativa que abre este encuadre es la prisión perpetua.

Al cumplirse el primer aniversario que del asesinato que conmocionó a Mar del Plata en el 2023, el papá de Martín habla con 0223 y comparte los sentimientos que lo han acompañado en los últimos meses:

-¿Cómo recibió la novedad de la elevación a juicio de la juicio?

-Para mí fue una noticia más que importante. Me comuniqué con mi abogado y me dijo que sí, que había leído la noticia, pero que falta una etapa todavía, que es la etapa de las pruebas, para que se ponga fecha de juicio. Y me dijo que me quede tranquilo, esas fueron las palabras de Julio Razona, porque se van a pudrir ahí adentro, porque no van a salir nunca más.

Luis Mora lucha por una pronta condena contra los asesinos de su hijo. Foto: archivo 0223.

-Así que está confiado con la investigación que hizo hasta ahora el fiscal Arévalo…

-Sí, yo creo que esto va a ser una condena, como tiene que ser, creo que el juez va a tener todos los elementos suficientes como para dejarlos encerrados de por vida. Espero que la Justicia se ajuste a las pruebas, y yo creo que con la capacidad que tiene el doctor Arévalo y Julio Razona, se van a arbitrar todos los medios para poder lograr una cosa como esa. Ya han hecho mucho daño estos cuatro enfermos, de los cuales dos están en la calle: dos menores que yo todos los días pido que cometan un error más para que vayan a parar adentro y no salgan.

-¿Cómo fue transitar este año para usted y su familia?

-Mirá, este año ha sido un año muy duro, he tenido muchos golpes, bajos, uno tras de otro. Estos asesinos arruinaron mi vida, arruinaron la vida de mi hijo, me lo quitaron, y enfermaron mi mujer con una situación muy grave… ¿y a mí quién me repara todo eso? No me lo repara nadie. No me lo repara nadie. No podemos seguir actuando con ineficiencia, con incapacidad, con falta de decisión; acá nadie quiere ponerse a pagar un costo político para hacer lo que deben. Tenemos que ponernos más firmes porque si no esto no va a cambiar más. Y este es el precio que me toca pagar a mí: el 18 justo el Día del Padre, Martín cumpliría 31 años. ¿Y a mí quién me restituye ese abrazo, ese feliz día, papá, feliz cumpleaños, hijo? ¿Quién me lo da? Nadie. Nadie, ni la Justicia, ni el Gobierno, ni nadie.

Sin avances

Junto a diputados nacionales del PRO y el apoyo de su abogado Razona, el papá de Martín trabajó un proyecto de ley para fijar un nuevo Régimen de Minoridad que baje la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Algunos lineamientos de la iniciativa trascendieron en noviembre. Sin embargo, hasta ahora, en el Congreso no se han acusado grandes novedades y por eso Luis insiste con la necesidad de tratamiento.

-El crimen de Martín causó muchísima conmoción en Mar del Plata, ¿se sintió apoyado, de alguna forma, por la comunidad en un momento tan difícil?

-Sí, creo que hoy es la gente la única que me está apoyando en este aspecto. Junté ochenta mil firmas para una ley de imputabilidad de menores, presenté todo, el proyecto ya está en la Cámara de Diputados, pero lo que falta es que este Gobierno lo apoye para que se pueda sacar.

-Claro, no hubo mayores avances en este tiempo…

-Sé que el proyecto estaba en comisión, en manos de Cristian Ritondo y María Luján Rey. Inclusive, el otro día Ritondo sacó una publicación exige y pide urgente el tratamiento de la ley. Ya no se puede más: acá las mafias están usando los menores para poder delinquir. En Mar de Plata son cada vez más menores lo que delinquen, mientras los mayores los están manejando de adentro a su casa. Si acá no se pone mano dura y el mismo gobierno municipal no exige de que se trate la ley, el secretario de Seguridad no exige que se trate la ley, no hacen fuerza a nivel nacional o a nivel provincial, entonces esto no avanza más. A mí lo único que me interesa es que esta ley salga para todo el país, para que nosotros ustedes, yo y toda la ciudadanía de la República Argentina, tenga un amparo para poder manejarse. Hasta los mismos jueces y fiscales me han hablado a mí y me han dicho que sería una herramienta muy fuerte para ellos. Todo depende ahora de los otros partidos que no apoyan esto. Hay que tratar de luchar entre todos y sacar publicaciones y exigir y hablar por medios. Creo que así es la única forma en la que lo vamos a lograr.

-¿Y cómo cree que va a seguir su lucha, Luis?

-Yo he prometido ante el cuerpito de Martín, ante todos ustedes, ante toda la gente que me apoyó, de que no me iba a caer hasta que no logre lo que quiera, y bueno, acá estoy firme, y voy a seguir firme y luchando por lo que tengo que luchar. Mi hijo, mi señora, mi familia y todo un país necesitan algo que es fundamental. Y voy a seguir luchando. Voy a seguir luchando. El único que me puede quitar la fuerza para poder luchar esto es Dios si mañana decide quitarme la vida. Después no me va a parar más nadie.