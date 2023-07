A 15 años de la recuperación de Aerolíneas Argentinas, Massa y Cristina Kirchner presentaron un simulador de vuelo

El ministro de Economía y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, presentaron un nuevo simulador de vuelo que le permitirá al país ahorrar 25 millones de dólares al año, al cumplirse 15 años de la recuperación de la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas.

Se trata de un nuevo simulador para los aviones Boeing 737-max, el primero en Sudamérica, y le permitirá a la compañía ahorrar 25 millones de dólares al año en capacitación de pilotos y evitando la salida de divisas en viáticos, hoteles y transportes.

El Centro de Entrenamiento y Formación de Pilotos de la Republica Argentina se inauguró en marzo de 2013. Ha recibido a más de 30 clientes externos entre organismos oficiales, fuerzas de seguridad y líneas aéreas internacionales. Durante 2022 se capacitaron en 12 entidades y/o empresas: Aeroméxico, Asociación argentina de aeronavegantes, Amazonas Bolivia, ANAC, Andes líneas aéreas, Boliviana de Aviación, Crew (escuela de tripulantes de Uruguay), Flybondi, Fuerza Aérea, Presidencia de la Nación y pilotos particulares.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, destacó la adquisición del equipo en reemplazo del actual de la flota Boeing, de 25 años de antigüedad, y recordó la "revolución de los aviones" que impulsó el ex presidente Mauricio Macri. "Impuso una liberalización mayor que la de otros países. Para 2019 no había ninguna aerolínea que trabajara en el país que no tuviera fuertes pérdidas", sostuvo Ceriani.

Massa, por su parte, resaltó: "Este año le damos de aporte del Tesoro 30 millones del año pasado, durante cuatro años, los "eficientes" le pasaron 300 millones de dólares por año a la empresa, y a pesar de eso, bajaron frecuencias, compraron servicios afuera y desfinanciaron". "Por eso, si queremos desarrollo con inclusión, tenemos que defender nuestra aerolínea de bandera", pidió.

La vicepresidenta rememoró la reestatización de la aerolínea a principios de 2008, cuando llevaba un par de meses al frente de la Presidencia, y aseguró que se trató de una decisión "pragmática, no ideológica".

"Cuando tomamos la decisión de nacionalizar Aerolíneas Argentinas fue porque el estado calamitoso de la empresa ,que era privada, era tal que el país pagaba los salarios a los trabajadores y el combustible de los aviones. A los aviones cuando salían del país les cambiaban los repuestos. Fue una decisión pragmática, no ideológica", indicó Cristina Fernández de Kirchner.