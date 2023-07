Día de furia: la Negra Vernaci revoleó auriculares e insultó a su equipo en pleno programa de radio

Luego del cruce con Jorge Lanata por las declaraciones sobre la salud de Wanda Nara, Elizabeth "La Negra" Vernaci volvió a ser noticia este lunes a raíz de un violento episodio que vivió con su producción de La Negra Pop en vivo, y que se vio en directo por streaming.

En el video, se puede escuchar como la famosa conductora de radio se molestó con los auriculares que tenía puestos al aire porque se le rompieron, por lo que se los quitó y se los entregó a un productor al grito de “¡Todo funciona como el oje…!”. “Todo funciona como el or… punto com punto ar y ya voy, ya vengo y ya hago todo”, agregó Vernaci, de mala manera, mientras le traían otro par de auriculares.

“Chicos, estamos haciendo taller de radio”, ironizó sobre la desprolijidad del momento. Pero lo que terminó de crisparle la paciencia a la conductora fue que los nuevos auriculares no funcionaban, por lo que procedió a desconectarlos y arrojarlos al aire mientras exclamaba: “¡Che, esta por…! ¡Los odio!”. “¡Dame unos que sirvan!”, exigió, cada vez más furiosa por no poder seguir adelante con la emisión.

En las imágenes se ve como los auriculares pasan a centímetros de la cabeza de un productor, que se agacha para esquivar el impacto, que resonó finalmente contra una de las paredes del estudio.

“Sí, se trabaja así. Cuando algo anda mal, se trabaja así para que los chicos se pongan contentos, tranquilos”, dijo mientras recibía a sus invitados, que observaban atónitos la lamentable situación. “A mí me gusta trabajar así, de manera rústica, porque soy carpintero”, asintió uno de ellos. “Te voy a poner el micrófono donde va. ¡La con… de su madre, chicos!”, explotó Elizabeth con la producción mientras se levantaba para acomodarles la mesa a los dos jóvenes.

Luego de recibir críticas por su violenta actitud, lejos de pedir disculpas en la transmisión de este martes, Vernaci redobló la apuesta y, fiel a su estilo, dijo: "Hago lo que se me canta el c...". "Son los pros y contras de ser libre en tu trabajo. A mí me encanta ejercer el poder de mi libertad. Me encanta, ya sea para tirar algo o para decir lo que se me canta el c... Y en todas las radios en las que trabajé lo pude hacer", agregó.

"Se labura así, chicos. Y al que no le guste, que no mire. Es así de simple. No es obligatorio mirar esto", concluyó Vernaci, quien también posteo en su cuenta de Twitter: "Llevando tranquilidad a los hogares: ningún auricular fue herido en la transmisión de ayer".