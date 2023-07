Una cafetería imprime la cotización del dólar en el café y es furor en redes

Consultar la cotización del dólar y tomar un rico café son dos rutinas bien arraigadas entre millones de argentinos, que cada mañana los acompañan en el inicio del día. Ahora, los dueños de una cafetería porteña reunieron a estas dos "obsesiones" nacionales en una taza.

El video de la impresión 3D de los valores de compra y venta de la divisa estadounidense del día en una taza de café con leche causó furor en las redes sociales y, en apenas minutos, cosechó miles de likes y comentarios.

El ingenio detrás del nuevo viral es de los responsables de AirCoffee, un local que se destaca por sus extravagantes diseños en el café, hechos con una impresora 3D. El comercio queda en el barrio porteño de Belgrano y es uno de los referentes en la zona del nuevo sector conocido como "de especialidad".

"Pov: pedís la cotización del dólar en tu café", decía el video que publicaron desde la cuenta oficial de TikTok de la tienda. Además, escribieron en la descripción: "Cada día un café distinto".

La publicación en TikTok causó furor en minutos.

Aunque las subas y bajas del dólar es también un tema sensible para la economía argentina, el producto deja abierta la puerta para el juego y los comentarios con doble sentido no se hicieron esperar entre los usuarios: "Pasó a ser una lágrima", comentó un tiktokero, mientras que otra persona bromeó: "Quiero café amargo... pero no tan amargo". "Tomátelo rápido porque en cualquier momento cambia", dijo otro usuario a modo de chiste.

Por su parte, la conocida cuenta Finanzas Argy comentó al respecto: "Ingenio argentino: la cotización del dólar en el café. Puede ser 'amargo' si estás en pesos o 'dulce' si estás en dólares".