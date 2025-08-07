Secuestran computadoras y celulares en tres allanamientos por pornografía infantil

La División Unidades Operativas Federal (DUOF) de la Policía Federal allanó tres viviendas de manera simultánea en el marco una investigación por la tenencia y distribución de pornografía infantil en los que identificaron a los moradores de los inmuebles y secuestraron dispositivos que serán peritados.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el primero de los inmuebles está ubicado en el barrio Parque Luro al que llegaron tras un alerta internacional porque se habían subido imágenes de pornografía infantil a la “nube”. El aviso del organismo internacional llegó al país y de ahí fue derivado a la fiscalía a cargo de Graciela Trill.

Con la coordinación del detective judicial Emiliano Fortunato se allanó ese inmueble y otros dos en los que se sospechaba había activada de distribución de material. “Las viviendas están ubicadas en Florencio Sánchez al 2300 y en calle 238”, agregaron.

En los tres casos se identificaron a los ocupantes de las viviendas y se secuestraron computadoras, celulares y dispositivos de almacenamiento que serán peritados los próximos días.