Aldosivi no pudo con Chacarita que alcanzó la punta de la tabla

No fue un partido cómodo para Aldosivi pero lo tenía bastante controlado. Chacarita había tenido las mejores ocasiones y era protagonista en su cancha, donde llegaba invicto y el "tiburón" sabía que cuánto más largo lo hiciera más posibilidades tenía de quedarse con algo. Pero promediando el complemento, Zunino inventó una falta cerca del área y ahí llegó la apertura del marcador, el "tiburón" tuvo una triple acción para igualarlo pero no pudo y en el descuento Pugliese lo liquidó por 2 a 0 para alcanzar a Deportivo Maipú en lo más alto de la tabla de la Zona B de la Primera Nacional. Segunda derrota del conjunto marplatense en la era Coyette.

Lo más positivo que se trae Aldosivi de San Martín es que le hizo frente uno de los líderes de la categoría, que está invicto en su casa y que necesitó de una falta que no fue y un error defensivo de los marplatenses para quedarse con un triunfo muy festejado. En la etapa inicial, el local fue protagonista pero no generó demasiados inconvenientes. Algunas aproximaciones, un par de buenas respuestas de Luis Ingolotti y, la más clara, un centro atrás de Franco Quiroz que encontró libre a Luciano Giménez y la tiró apenas por arriba. En esa etapa lo que estuvo en deuda para los de Coyette fue la parte ofensiva, le costó mucho desnivelar y casi no llegó al arco de Correa.

El complemento mantuvo el desarrollo, pero el "funebrero" iba cayendo en el apuro por la necesidad de un triunfo, aprovechando la derrota de Deportivo Maipú. El conjunto local inclinó la cancha pero sin profundidad, hasta que a los 20', Zunino cobró una falta que no fue, el centro cerrado, difícil, cayó en un lugar con mucha gente, Ingolotti trató de rechazar con los puños, con tanta mala suerte que la pelota fue directo al pie de Giménez que le rebotó y terminó en el fondo del arco. No hubo infracción al arquero, que protestó airadamente (recibió la amarilla), pero tampoco había habido en la jugada que derivó en el gol.

Con la ventaja, Chacarita creció y tuvo contra ataques para liquidarlo. El "1" mantuvo con vida al "tiburón" desviando con la punta de los dedos un muy buen cabezazo de Giménez y Aldosivi quería tener una jugada para tratar de traerse algo a Mar del Plata. Y la tuvo. Curuchet sufrió una falta en el vértice izquierdo del área grande, Escobar metió un centro bajo que nadie pudo sacar, dos definiciones incómodas de Iñíguez fueron desactivadas por Correa y, la última, de Curuchet, terminó desviada por encima el travesaño. El equipo de Coyette dejó pasar su chance y Chaca lo liquidó. Gianluca Pugliese jugó el mano a mano con Laquidain, el central falló en el cierre y el delantero tocó ante el achique de Ingolotti para poner el broche y sellar el 2 a 0 definitivo.