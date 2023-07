Cavani ya está en Argentina y lo presentan en La Bombonera

Edinson Cavani llegó a las 14.30 al aeroparque de la ciudad de Buenos Aires y de inmediato se hará la revisión médica en un lugar que Boca Juniors no reveló a la prensa, antes de la presentación que tendrá lugar en la Bombonera desde las 18. El delantero uruguayo llegó procedente de Montevideo, ya que el domingo desde España viajó hacia Uruguay, adonde arribó esta mañana.

Cavani, de 36 años, tras la revisión médica descansará unas horas en el Hotel Intercontinental, en el barrio porteño de Monserrat, el lugar en el cual concentra habitualmente el plantel "xeneize". Entre las 18 y las 18.30, se espera que el goleador "charrúa" llegue a la Bombonera, cuyas puertas se abrirán a las 16 para recibir a socios de todas la categorías (activos, vitalicios y adherentes), quienes desde la mañana llegaban al estadio del barrio de La Boca para participar del recibimiento al futbolista que lucirá la camiseta número 10.

Cavani participará el martes del entrenamiento boquense en horario matutino y después tendrá una charla con el DT Jorge Almirón, para diseñar la actividad de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores que Boca jugará ante Nacional de Montevideo, este miércoles en Uruguay y el 9 de agosto en la Bombonera. Es posible que Cavani no viaje con el plantel a Uruguay y que se entrene miércoles y jueves (el plantel tendrá ese día libre) en el predio que el club de la Ribera tiene en Ezeiza. Pero esos detalles quedarán en claro tras la charla del jugador con Almirón.

Luego de pasar por Uruguay, el delantero se mostró "muy feliz" por su llegada al "Xeneize", al que consideró "el más grande de Sudamérica y del Mundo". "Llegar a un club como este siempre te motiva. Y también estoy feliz de estar más cerca de casa". En cuanto a su participación en la Copa Libertadores, en donde Boca enfrentará el miércoles a Nacional en Montevideo por la ida de octavos de final, el delantero uruguayo dijo que "es otro motivo para querer pegar la vuelta, y lo hablamos muchas veces con Román (Riquelme, vicepresidente de Boca)". "Tenía el deseo de poder jugar la Libertadores y esta aventura empieza en cualquier momento", dijo al Canal 12 tras arribar a Uruguay.

"Creo estar preparado para dar lo mejor en Boca. Veré cuando juego, eso es algo que decidirán el club y el entrenador. Sobran ganas de ponernos lo antes posible a correr detrás de la pelota y de conocer a los compañeros", agregó el ex jugador de Napoli, Manchester United, Paris Saint-Germain y Valencia, entre otros. En cuanto a la camiseta número 10 que usará en Boca, Cavani dijo que "siempre hablé de los números y lo que significan. Agarrar un número histórico en el club es lindo, pero el número no me va a impedir nada, ni hacerme jugar mal, ni tampoco jugar mejor".