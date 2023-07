Cazzu embarazada posa en Playboy México

A través de su cuenta de Instagram, la rapera Cazzu compartió que se convirtió en protagonista de la portada de Playboy en México: “Llegó mami”, escribió en la descripción junto a las fotos que compartió.

Para las fotos, lució un vestido de red, guantes negros y dejó al descubierto su vientre en un proceso ya avanzado de embarazo, el padre del bebé que está esperando es el cantante Christian Nodal.

Cazzu, en poco tiempo, ya sumó más de un millón de “Me gusta” en esta red social. El comentario de Christian Nodal se destacó: “Mamita sensuaaal” para mostrar apoyo a su pareja. Además, recibió muchos halagos

“Esto demuestra que una mujer embarazada no deja de ser bella”, “Qué hermosa”, “Es que a ti hasta el embarazo se te ve bien”,“Es hermoso demostrar que el embarazo no te quita la belleza ni la sensualidad te amo bella Cazzuelita” y “A Cazzu hasta el embarazo se le ve bien”.

Por otro lado, también fue criticada por dejar ver su embarazo de forma natural y a nivel masivo. “Perdón pero una embarazada en la revista Playboy no calienta”, “¿Por qué se rayaran si el cuerpo? parece cuaderno rayado”, en referencia a sus tatuajes visibles en la foto; “Na amigo, una vergüenza está embarazada la piba” y “como que todo bien, pero algo no me cuadra”. Y ahí fue cuando aparecieron personas que la defendieron: “¿Qué onda con la gente que se queja porque posó embarazada?”

Por su parte, la rapera para la entrevista de la revista dijo: "Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente, tengo mi bebé dentro de mí y me imagino que todos saben cómo se hacen los bebés. Mi cuerpo se siente igual y tengo los mismos deseos que siempre y hasta más".