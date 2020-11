Conocé los estrenos musicales para disfrutar en el fin de semana

La segunda semana de noviembre termina presentándonos grandes estrenos musicales de artistas como Lali Esposito junto a Cazzu, María Becerra, Billie Eilish y J Balvin ft Rauw Alejandro.

Lali, desde Madrid, presento su cuarto álbum llamado "Libra". Su nombre hace referencia al signo del zodiaco por la búsqueda del equilibrio, de la balanza. "Tiene que ver con que fueron dos años de trabajar canciones en los que busqué precisamente el equilibrio. Las comparaciones suelen ser mala onda, para mí. Es raro comparar y compararse con un buen momento que tuviste y querer replicarlo. No solo es tonto sino que no es real. Pero sí tenes que hacer un trabajo fino para no repetirte", contó la cantante. El tema que fue furor en las redes sociales fue "Ladrón" junto a Cazzu.

El video tiene una estética "black & white" y fue dirigido por Lali. La pandemia hace que los cantantes puedan unirse alrededor del mundo, estando cada uno en su país, mediante la edición como fue en este caso desde España a argentina.

María Becerra, quien está dominando el movimiento pop urbano argentino, lanzó su nuevo tema "Confiésalo" junto a Rusherking. El estilo es una fusión entre el trap latino y urbano. El video estuvo bajo la dirección de Julián Levy y muestra una gran química entre los cantantes y un amor que se rumorea que tienen. La estética de María siempre es impecable al igual que en su video "High" que no para de sonar su remix junto a Tini y Lola Índigo.

El puertorriqueño Rauw Alejandro, quien es una de las estrellas del momento, presentó su nuevo álbum "Afrodisiaco" que contiene colaboraciones junto Anuel, Camilo, J Balvin, Sech, el rapero norteamericano Trippie Redd, Myke Towers, Sky Rompiendo, Dalex, Lenny Tavárez y Farruko.

El primer tema del álbum es la canción “De Cora <3” en la que se une junto a J Balvin. El video, a un día de haber sido publicado en YouTube ya lleva casi 3 millones de reproducciones.

Otra de las artistas en estrenar un tema fue Billie Eilish con "Therefore i am" y su video musical también fue dirigido por ella. El tema de corte hip-hop en el que ha vuelto a los sonidos electrónicos y a las melodías oscuras con las que deslumbró en su debut.