Rosario: allanaron una casa por error y dos hermanitos tuvieron que esconderse debajo de la mesa

La policía de Rosario hizo un allanamiento por error en una casa donde se encontraban dos hermanitos de 4 y 7 años junto su niñera, quienes vivieron momentos de pánico en el lugar. De acuerdo a lo que denunció la familia, los agentes se equivocaron de dirección y entraron a la casa que no correspondía. Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad ubicadas en el comedor de la propiedad.

El terrible episodio ocurrió en el marco de una investigación por un homicidio que tuvo lugar en marzo pasado. Los agentes hicieron destrozos en la vivienda: rompieron la puerta de entrada, vidrios y entraron al living, y recién cuando llegó la dueña de la propiedad constataron que se habían equivocado.

En las imágenes que quedaron registradas en la cámara de seguridad se observa el desesperante momento en que la policía forzó la puerta y entró mientras que la joven niñera suplicaba a los gritos que se detuvieran. “¡Paren, por favor, hay dos criaturas!”.

Fueron alrededor de cuatro agentes los que ingresaron a inspeccionar la vivienda frente a los nenes y la niñera, que estaba pidiendo que le explicaran por qué habían entrado de esa forma en el domicilio. Sin embargo, ninguno de lo oficiales le dio una respuesta. En la desesperación, los dos hermanitos se escondieron abajo de la mesa.

La niñera se arrodilló, no opuso ningún tipo de resistencia y mientras tanto le habló a los nenes escondidos debajo de la mesa para tranquilizarlos. En medio de esa situación los policías comenzaron a recorrer la casa para cumplir con la orden judicial. La joven, sin entender nada, tomó entre sus brazos a los menores, mientras observaba cómo los policías revisaban cada rincón de la casa y les preguntaba el motivo del procedimiento.

Cecilia, la mamá de los chicos, habló con Telenoche sobre qué sintió al enterarse del incidente: “Fue una situación desesperante. Cada vez que escucho el video me dan ganas de llorar, ver cómo mis hijos se meten debajo de la mesa y la niñera, tratando de que no entraran porque pensaban que iban a robar, por eso ella se pone con su cuerpo a intentar que no se metieran”.

Además, Cecilia también afirmó, llena de agradecimiento, que la impresionó la reacción de la niñera, que actuó “como si fuera una mamá”. Después del hecho, según contó, los nenes quedaron asustados. Como ella estaba trabajando, al llegar se encontró el portón destrozado y cuatro guardias en la puerta. No la dejaban pasar hasta que pudo explicar que era la dueña del domicilio.

Al ingresar en el comedor, encontró a la niñera, a quien le estaban tomándole declaración. “Cuando hablé con un responsable, me muestra la orden de allanamiento y veo la dirección, y no correspondía mi casa, era al lado. Yo les digo que no es mi casa, pero ellos dan la descripción del portón y es el que ellos rompen, con la postura de que está bien hecho”, denunció.

La propietaria también dijo que, en medio de la inspección, “revolvieron todo” en busca de un arma y afirmó que siente “mucha bronca” por la traumática situación a la que expusieron a los niños y a la niñera. También, aseguró que ninguna autoridad la contactó para indemnizarla por los daños ocasionados.