El miércoles habrá una mediación judicial por el intento de usurpación en el barrio Belisario Roldán

La Justicia convocó para mediados de la próxima semana a una audiencia de mediación después del intento de usurpación que se consumó en un importante predio del barrio Belisario Roldán.

El director de Asuntos Legales del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Rodrigo Méndez, confirmó que desde el Ministerio Público se convocó a las partes involucradas en el conflicto a un encuentro para el miércoles 12 de julio.

"Ya nos informaron que el día 12 de julio va a haber una mediación en la oficina de coordinación y mediación del Ministerio Público. Estamos expectantes y a la espera de otros avances en la causa", dijo, a 0223.

De cara a la reunión, el funcionario ratificó la vocación de la Provincia " de escuchar y tratar de solucionar los problemas habitacionales" dentro del marco de la ley. Se espera también la presencia de representantes del municipio y de los privados que también son titulares de algunos lotes del predio ubicado en Roca y 190.

Los terrenos en cuestión tienen una extensión aproximada de siete manzanas. Ahora no hay usurpadores porque, ni bien se advirtió la maniobra de toma, el lugar fue desocupado en horas de la madrugada del viernes. Por estas horas, continúa bajo una fuerte custodia policial para desalentar cualquier otro hecho similar en la zona. La denuncia fue radicada por autoridades provinciales en la comisaría decimosegunda y quedó en trámite del fiscal Juan Pablo Lódola.

Tanto la Provincia como Guillermo Montenegro coincidieron en repudiar fuertemente este tipo de hechos. “Entendemos muy bien las necesidades pero esta no es la forma. Porque no podemos permitir que el que toma la decisión de usurpar un lugar tenga las mismas posibilidades que el que se anotó, el que trabajó, o incluso del que todavía no tiene su propia casa pero está buscando y laburando para tenerla", dijo el intendente.

"Estos terrenos deberían estar disponibles para la construcción de viviendas. Nosotros rechazamos este tipo de tomas ilegales por completo y cualquier manifestación de violencia que se pueda llegar a dar. Sabemos del problema habitacional que existe pero está claro que esta no es la forma de encontrar alguna solución", consideró, por su parte, Méndez.