Provincia rechazó la toma de Belisario Roldán: "Estos lotes podrían usarse para construir casas"

Autoridades del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires manifestaron su rechazo a la toma ilegal de terrenos que intentó consumar un grupo de personas en el predio ubicado en Roca y 190, en el barrio Belisario Roldán.

Rodrigo Méndez, el director de Asuntos Legales del organismo, advirtió por el "perjuicio muy grande" que genera una usurpación de estas características, al tener en cuenta que los lotes están destinados, inicialmente, a la construcción de viviendas sociales.

"Para la Provincia esto nos causa un perjuicio muy grande. Estamos hablando de terrenos que podrían estar disponibles para hacer casas. Nosotros rechazamos este tipo de tomas ilegales por completo y cualquier manifestación de violencia que se pueda llegar a dar", ratificó a 0223 el funcionario.

Mendez junto a Mariano Zurita, el delegado local del Instituto de la Vivienda, analizando los planos de Belisario Roldán. Foto: 0223.

A tono con la postura que ya ha mostrado el intendente Guillermo Montenegro en estos casos, el hombre del Instituto de la Vivienda reiteró la importancia de "cumplir con la ley". "Sabemos del problema habitacional que hay, se está trabajando muchísimo y ya están en marcha 13 mil viviendas aunque sabemos que falta. Pero está claro que esta no es la forma de encontrar alguna solución", apuntó.

“Entendemos muy bien las necesidades pero esta no es la forma. Porque no podemos permitir que el que toma la decisión de usurpar un lugar tenga las mismas posibilidades que el que se anotó, el que trabajó, o incluso del que todavía no tiene su propia casa pero está buscando y laburando para tenerla", había dicho, más temprano, Montenegro.

Méndez, además, se mostró "abierto a dialogar y escuchar" a los municipios para coordinar planes de vivienda aunque no reconoció mayores avances en Mar del Plata. "Yo no tengo conocimiento de que se hayan contactado de este municipio para tratar situaciones así", aclaró.

El funcionario provincial se mostró expectante de los resultados preliminares que arroje la investigación judicial por el hecho ocurrido en Belisario Roldán y ratificó que "se van a tomar las medidas que se tengan que tomar para poder custodiar el predio". La denuncia se radicó en la comisaría decimosegunda y está en manos del fiscal Juan Pablo Lódola.

Los terrenos en cuestión tienen una extensión aproximada de siete manzanas. Ahora no hay usurpadores porque el lugar fue desocupado en horas de la madrugada pero continúa bajo una fuerte custodia policial .