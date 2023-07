Montenegro, por la toma de tierras: “Entendemos muy bien las necesidades pero esta no es la forma”

El intendente Guillermo Montenegro volvió a sentar su postura en rechazo a la toma de tierras, luego de que un grupo de personas ingresaran a un predio de Roca y 19, lo demarcaran y se retiraran durante la madrugada de este viernes.

“Este jueves me escribieron los vecinos de Belisario Roldán por una toma que un grupo de personas estaban llevando adelante en un terreno del barrio. Acá hay algo muy claro: no se puede entrar a un lugar y decir esto es mío, porque las cosas se logran con esfuerzo y trabajo”, definió el jefe comunal a través de su cuenta de Twitter.

En ese orden, Montenegro remarcó que “en estos temas no hay grises” y que “lo que están haciendo está mal y es un delito”. “Entendemos muy bien las necesidades pero esta no es la forma. Porque no podemos permitir que el que toma la decisión de usurpar un lugar tenga las mismas posibilidades que el que se anotó, el que trabajó, o incluso del que todavía no tiene su propia casa pero está buscando y laburando para tenerla”, sostuvo.

Todo comenzó alrededor de las 16 de ayer, cuando aproximadamente 50 personas que hasta el momento no pudieron ser identificadas se instalaron en un predio privado de aproximadamente siete manzanas de extensión ubicado en Roca y 190, lo demarcaron y lo abandonaron. Desde entonces, las tierras permanece bajo una fuerte custodia policial para evitar que regresen los ocupantes.