Es mentira: un audio viral asegura que se anula el voto si se pega el sobre adentro del cuarto oscuro

Lectores de 0223 compartieron con preocupación un audio viral que asegura no se puede cerrar el sobre fuera de la vista de las autoridades de mesa porque se anula el voto. Pero es todo mentira: el audio en cuestión no corresponde a esta elección, ya había sido difundido en 2021, y también había sido desmentido en esa oportunidad.

“Voy a ser fiscal de mesa y nos acaban de avisar de una disposición a nivel nacional que nadie sabía, y como hay mucha gente que va a pegar el sobre, está la posibilidad de no pegarlo, pero hay gente que lo quiere pegar igual”, se escucha en un audio de WhatsApp que fue reenviado muchas veces.

Según el mensaje, no hay que cerrar el sobre dentro del cuarto oscuro, sino frente al presidente de mesa. “¿Qué pasa si ustedes lo pegan dentro del cuarto oscuro? Cuando salís con el sobre pegado dentro del cuarto oscuro, antes que lo metas en la urna, te lo sacan y te anulan el voto, porque se considera que fue pegado con saliva y que eso es trasmisión del virus”, continúa el audio.

Cerrar el sobre en el cuarto oscuro no anula el voto

Autoridades de la CNE y de la Justicia Nacional Electoral aseguraron que el audio transmite desinformación y que el Código Electoral Nacional no dispone que cerrar el sobre fuera de la vista de las autoridades sea motivo para anular el voto.

"No hay ninguna razón para anular un voto por llevar el sobre cerrado a la urna”, confirmaron desde la CNE. “Y no hay ninguna restricción respecto del modo de cerrar el sobre”, agregaron.”Es falso. Las causas de nulidad de un voto están previstas en el Código Electoral Nacional y esa no es una de ellas”.

En efecto, en ninguna sección del Código se precisa que cerrar el sobre fuera de la vista de las autoridades sea motivo para anular el voto. En su artículo 101 se explicita que las causas de nulidad del voto son: aquellos votos emitidos mediante boleta no oficializada, o con papel de cualquier color con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza; mediante boleta oficializada que contengan inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo; mediante 2 o más boletas de distinto partido para la misma categoría de candidatos; mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachaduras, no contenga, por lo menos sin rotura o tachadura, el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir o cuando en el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan incluido objetos extraños a ella.

Además, a diferencia de las elecciones de 2021, en las PASO 2023 no regirá ningún protocolo sanitario, según aseguraron desde la CNE.