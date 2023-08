Los corralones ya sienten el impacto del dólar y proveedores frenaron ventas

Las elecciones PASO y el efecto Milei trajo otro sacudón a la economía con la fuerte devaluación del peso argentino, que introdujo inmediatos cambios en las listas de precios en todo el sector comercial y el de la construcción no fue la excepción.

Una recorrida de 0223 por importantes corrales de construcción en Mar del Plata, brindaron un panorama de cómo impactó la variación a 350 pesos -un valor fijo hasta octubre- en la actividad, una vez conocida la noticia de la devaluación implementada por el Banco Central.

Desde el corralón Víctor Vega, señalaron que "al momento, la información es escasa y muchos proveedores no están cotizando. Algunos transmitieron aumentos que van del 12% al 27%. Hoy martes no hay cambios", admitieron a este medio.

Juan, del corralón de materiales Los Horneros, informó que los cambios anunciados en la mañana del lunes por el BCRA activó cambios inmediatos en las listas, ya que muchos insumos dependen de la moneda estadounidense. "Ayer aumentó un 22% la cotización del dólar oficial y las listas tuvieron un promedio del 22% de aumento. Hay que tener en cuenta que los corralones nos manejamos con el oficial pero a veces cuando sube el blue, algunos se aprovechan y cambian los precios. En nuestro caso no ocurrió”, contó.

En ese marco, el comerciante explicó que “este lunes, el problema fue que por la relación que existe con el dólar oficial, todo lo que es chapa, hierro, telgopor, membranas asfálticas, no se estuvo vendiendo, porque los proveedores no vendían, porque no tenían precio”, admitió.

Por otra parte, señaló que los valores de comercialización de cemento y ladrillos ya se había incrementado, como es habitual, a principios de mes, con un 8% más. “Apenas se conoció la noticia, ayer el cemento subió un 12%. Creemos que a fines de mes van a dar seguramente otro aumento para no quedarse atrás”, evaluó.

“Hoy martes hay que ver hoy si el dólar oficial sigue estable y este va a ser el precio, la devaluación estaría y se comenzará a trabajar con esta nueva lista. En nuestro caso fue normal y se vendió de esa manera”, concluyó.