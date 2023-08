Argentina se fue del mundial, sin cumplir el objetivo pero con otro paso adelante

El once que determinó Portanova para el último partido del grupo. Argentina cumplió en la faceta defensiva, pero le faltó animarse a más en ataque.

El objetivo a cumplir era antes. Italia o Sudáfrica eran, a priori, los rivales a vencer para que Argentina pueda sumar su primer triunfo en un Mundial. La Selección Nacional se despidió de Australia y Nueva Zelanda 2023 con una derrota lógica frente a Suecia por 2 a 0 y terminó su participación en su cuarta Copa del Mundo, de la que de todas formas se lleva cosas positivas y otras tantas para corregir si quiere tener chances en el máximo nivel.

El sabor amargo que queda es que pudo hacer algo más. Argentina estuvo cerca en sus tres partidos de poder conseguir el primer triunfo mundialista. ¿Qué le faltó? Animarse un poco más. El entrenador Germán Portanova pareció conformarse con dar la talla, con estar a la altura, con presentar un equipo competitivo y lo consiguió. Pero no fue por la gloria, no se dio ese salto de calidad que por rendimiento y variantes, dio la sensación que se pudo haber dado.

Contra Suecia era mucho más difícil todavía que en los choques anteriores, pero jugaban con un conjunto alternativo y era la chance. En el primer tiempo, en un trámite parejo, Argentina le jugó de igual a igual, concentrada, muy sólida en el fondo y no permitiendo el juego atildado de las europeas. Además, no permitieron muchas pelotas paradas cerca del área de Vanina Correa, una de las fortalezas suecas. La mitad del plan salió a la perfección, pero la Selección jugó con un solo arco y casi no visitó a Jennifer Falk.

Eso se podría haber entendido si era la idea para arriesgar en la segunda mitad. Tener el resultado cerrado y salir a jugarse el todo por el todo en el complemento. Mucho más cuando se sabía que Italia y Sudáfrica empataban y un triunfo depositaría a las chicas en octavos. Pero nada de eso pasó, siguió con la misma postura y, como sucedió ante la "azurra", empezó a sentir el desgaste físico. El DT sueco metió mano y refrescó su equipo antes de ponerse en ventaja a los 21' por intermedio de Blomqvist. Portanova esperó a estar abajo para darle aire a un conjunto que lo pedía a gritos. Ya era tarde. Con empuje y ganas Argentina fue pero parecía muy difícil dar vuelta el marcador. Yamila Rodríguez, de gran ingreso con Sudáfrica, apenas ingresó para los últimos 12' y en la primera acción casi queda cara a cara con la arquera rival. El penal que definió el juego, casi en el descuento, fue anecdótico.

Un paso adelante en muchas cosas y algunas decisiones cuestionables para analizar. Argentina demostró que tiene con qué dar pelea y seguir creciendo en el fútbol femenino. Es cuestión de animarse, de empujarlas, de darle cada vez más herramientas y convencerlas que pueden. Hay material, hay corazón, hay mucho para continuar mejorando y en cuatro años, otra vez, se encenderá la llama de la ilusión para conseguir esa victoria que se sigue haciendo desear.

Síntesis

Argentina (0): Vanina Correa; Julieta Cruz, Adriana Sachs, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Romina Núñez, Sophia Braun, Camila Gómez Ares, Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova.

Cambios: PT 39' Daiana Falfán por Bonsegundo; ST 25' Gabriela Chavez y Dalila Ippólito por Cruz y Gómez Ares, y 33' Yamila Rodriguez y Érica Lonigro por Larroquette y Falfán.

Suecia (2): Jennifer Falk; Stina Lennartsson, Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson y Anna Sandberg; Hanna Bennison y Caroline Seger; Sofia Jakobsson, Madelen Janogy y Olivia Schough; Rebecka Blomqvist. DT: Peter Gerhardsson.

Cambios: ST 0' Elin Rubensson por Seger, 16' Linda Hurtig y Lina Sembrant por Schough e Ilestedt, 30' Johanna Rytting Kaneryd por Jakobsson y 48' Stina Blackstenius por Janogy.

Goles: ST 21' Blomqvist (S) y 44' Rubensson, de penal (S).

Árbitro: Salima Mukansanga (Ruanda)

Estadio: "Waikato", en Hamilton (Nueva Zelanda)