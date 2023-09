Las jugadoras de España se plantaron y rechazaron la convocatoria a la Selección

El seleccionado español femenino de fútbol, flamante campeón del mundo, ratificó su negativa a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) frente a la convocatoria de la reciente seleccionadora, Montse Tomé, de cara a la Liga de Naciones. Alexia Putellas, capitana y figura, fue una de las tantas jugadoras que publicaron un comunicado en sus cuentas oficiales de las redes sociales, donde sentaron posición.

"Lo expresado el 15 de septiembre deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación nuestra firme voluntad a no ser convocadas por motivos justificados. Estas afirmaciones siguen plenamente vigentes", señala la nota oficial de las futbolistas. Putellas y el resto de sus compañeras renunciaron al seleccionado hasta tanto no aparezcan cambios radicales en la RFEF como consecuencia del beso sin consentimiento del ex presidente Luis Rubiales a la delantera Jenni Hermoso, en la premiación del Mundial de Nueva Zelanda/Australia 2023.

Horas antes, la RFEF instó a las jugadoras a sumarse a "un cambio", a través de otro comunicado: "Garantizamos un entorno seguro a las jugadoras y apostamos por un clima de confianza mutua para que podamos trabajar juntos y logremos que el fútbol femenino siga progresando con mucha más fuerza". Tomé citó a 23 jugadores de cara a la doble fecha de la Liga de Naciones: viernes 22 de septiembre ante Suecia y martes 26 frente a Suiza, pero de inmediato hubo respuesta de las futbolistas.María Pérez, Mariona Caldentey, Ona Batlle, Misa Rodríguez, Teresa Abelleira, Esther González, Eva Navarro, Oihane Hernández y Amaiur Sarriegi también se sumaron a la postura de Putellas.

Este hecho generó la intervención de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE): "Tras las convocatorias de la Selecciones Españolas femeninas absoluta y Sub-23 para disputar los partidos de la Liga de Naciones y amistosos, respectivamente, desde la Asociación de Futbolistas Españoles queremos manifestar nuestro estupor por la falta de diálogo por parte de la RFEF ante la postura mayoritaria de las jugadoras convocadas basada en unos argumentos que deben ser respetados". "Desde AFE apelamos a la RFEF a que cese en su empeño de presionar a las jugadoras y se plantee el por qué de la pérdida de confianza y apoyo por parte de muchas de las futbolistas convocadas", agrega el comunicado.