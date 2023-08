Se le cruzó un carpincho en la ruta 2 y volcó: “Nos salvamos de milagro”

Los cuatro ocupantes marplatenses de la camioneta que este miércoles a la noche sufrieron un brutal vuelco en la ruta 2 por causa de un carpincho, fueron dados de alta esta mañana, tras salvar su vida de milagro.

En un video al que tuvo acceso 0223, se observa cómo quedó destrozada la camioneta Toyota SW4, que debido al accidente, y tras varios vuelcos, terminó semisumergida en una laguna de un campo de la zona en cercanías del paraje rural Parravicini.

Cristian (32), el conductor de la camioneta, que sufrió la fractura de clavícula, habló esta mañana con este medio y quiso, en primera instancia, agradecer a todos las personas que los asistieron, desde un camionero que paró en la ruta hasta el personal médico que les brindó las curaciones en la ciudad de Dolores.

“Veníamos de La Plata de hacer unos trámites. Y solo recuerdo que vi el carpincho y después que estaba al costado de la ruta, que paró un camionero de la empresa Materia de Mar del Plata y nos ayudó porque estábamos todos mojados. La camioneta después de dar varias vueltas, cayó adentro de un campo en un lugar donde había una especie de laguna. Imagínate con el frío, a las 8 de la noche, estábamos todos mojados, congelados y llenos de sangre. No sabíamos ni cómo nos llamábamos”, relató el hombre.

El conductor de la camioneta, aún conmocionado por el accidente, agradeció a sus amigos que le salvaron la vida. “Si no fuera por los tres chicos que iban conmigo, especialmente a Pablo que fue el que más luchó, no la contaba. Yo estaba, según me dijeron, con la cabeza bajo del agua, inconsciente. Y ellos empezaron a tirar hasta que me sacaron”, señaló.

Asimismo, el hombre agradeció al camionero que los asistió en los primeros momentos del siniestro y por sobre todo a los enfermeros, camilleros y médicos del Hospital de Dolores. “La ambulancia llegó al toque y después en el Hospital de Dolores nos dieron una atención increíble”, dijo, que también tuvo palabras de agradecimiento a su familia que se acercó a Dolores para “hacerles el aguante”.

Por último, contó que todos regresarán este jueves a Mar del Plata aunque uno de ellos quedará internado en una clínica de nuestra ciudad. “Recién nos dieron el alta. A Rodrigo (28) lo van a trasladar a la 25 de Mayo y nos dijeron que quedará en observación. Viendo como quedó la camioneta, hay que decir porque todos estábamos con cinturón de seguridad nos salvamos”, concluyó.