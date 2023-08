Aldosivi recibió un mazazo en el Minella

El golpe fue duro. Por el resultado en sí, por el momento en el que llegó y por la forma. Aldosivi se quedaba con un punto que era poco y se terminó quedando sin nada. Atlético Rafaela, en el cuarto minuto de descuento, y con el enojo de los jugadores locales protestando una falta sobre Bravo, lo ganó por 1 a 0 y se llevó el triunfo y la ilusión del "tiburón" de seguir peleando el ingreso al Reducido de la Primera Nacional.

De entrada, el que puso las condiciones fue la visita, que fue protagonista y que generó las mejores ocasiones de gol. En la primera media hora, casi no llegó al arco de Peano, y el que sostuvo el cero en su arco fue Luis Ingolotti. La "crema" lastimó por el sector derecho con las trepadas de Portillo que fue el jugador más claro. Pero no tuvo contundencia y no logró abrir el marcador más allá de la superioridad. Entre el arquero y la falta de definición de sus atacantes, Rafaela dejó pasar la chance de tomar ventaja. En el cierre de la etapa, después de la levantada local, Lagos tuvo el primero y Lucero se lo ahogó en la línea.

Pasando la media hora, Aldosivi pudo decir presente y despertó a su gente. Cervera, desperdiciado entre los centrales, se las ingenió para ganar entre dos defensores y rematar cruzado para exigir al arquero. Enseguida, Curuchet abandonó la derecha donde no rinde tanto, buscó de izquierda al centro y su remate tuvo dirección pero le faltó fuerza. La última de la etapa volvió a ser para el juvenil delantero, que recibió un pelotazo largo de Iñiguez, aguantó al defensor y sacó un derechazo que se estrelló en el travesaño.

En el complemento, Aldosivi siguió como en el cierre de la primera etapa, no sufrió tanto, pero le siguió costando llegar. A es altura, Atlético Rafaela ya no merecía más y, de a poco, daba la sensación que se lo podía llevar el "tiburón". Iñiguez cabeceó apenas alto y la tercera de Cervera no fue la vencida porque respondió bien el arquero albiceleste.

Pasada la media hora, el juego se pinchó. A la visita no le sentaba mal el punto y el "tiburón" no tuvo ideas para ir por el triunfo. Pero la expulsión de Íñiguez por doble amarilla, le dio el envión a los de Ezequiel Medrán para ir por el triunfo. Un tiro libre de Delgadillo fue devuelto por el palo y respiraron Coyette y compañía. Pero Rafaela tuvo una más. Rechazaron largo y Bravo recibió una falta para todos menos para Llobet, Ingolotti tapó en primera instancia pero Federico Torres empujó y sello el 1 a 0 que fue un baldazo de agua fría entre protestas en vano de los jugadores locales y su gente, que pasó del enojo con el árbitro a apuntar a sus jugadores por una temporada que se empieza a ir y lejos está de ser lo buena que esperaban.