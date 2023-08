"Dibu" Martínez tendrá una serie animada de su niñez, con dibujos de Liniers y guion de Casciari

Emiliano "Dibu" Martínez llevará a la realidad el apodo que lo acompaña desde chico: será el protagonista de una serie animada que tendrá a Hernán Casciari a cargo de la idea original y del guion y a Liniers como dibujante. La historia se centrará en la infancia en Mar del Plata del arquero de la Selección Argentina, que descubrirá que tiene un "superpoder".

El integrante de la Scaloneta, el escritor y el historietista confirmaron juntos la noticia este viernes en la transmisión en vivo de "Perros de la calle",el programa que comanda Andy Kusnetzoff y en el que Casciari relata semanalmente sus cuentos.

"¿Me vas a hacer lindo, Liniers?", le dijo en tono de broma el arquero del Aston Villa al creador de Macanudo y Enriqueta, luego de que el dibujante confirmó ahí mismo que integrará el proyecto, que se realizará durante los próximos 5 meses. "La razón por la que dije que sí es que lo que hace el "Dibu" es que defiende un rectángulo. Y yo todos los días tengo un rectángulo de historieta en el diario", justificó.

"Estoy muy feliz. Primero hicimos el libro con un amigo y se vendieron 32 mil copias. El dibujito animado es algo que marcan mucho a los chicos y es algo muy lindo que te recuerden así. Va a ser un boom", expresó el arquero, que supervisará el guion y tendrá reuniones semanales con Liniers y Casciari. El proyecto estará conectado con su Fundación en Mar del Plata.

De acuerdo a lo que explicaron en el aire de Urbana Play, el dibujo animado se llamará "Emi on off" y se concretará mediante un sistema de financiamiento colectivo, en el que cualquier interesado puede invertir dinero en el proyecto. Casciari ya utilizó esa modalidad para financiar la película "La uruguaya" y explicó que "todos recibirán dinero proporcionalmente a lo que invierten".

Según explicó el escritor, una vez que en diciembre estén finalizados el guion y los dibujos, dependiendo del dinero recaudado entre los socios colaboradores, se decidirá si el proyecto se vende a alguna plataforma o si es producido directamente por Casciari. Los bonos tienen un valor de 100 dólares y permiten observar por streaming todo el proceso creativo del dibujo animado.

El escritor y director de la revista "Orsai" aseguró que el proyecto se centrará en la infancia del arquero marplatense y tendrá como protagonistas a él y su círculo más cercano. "Estuve en Mar del Plata cerrando con Emi y con la gente que lo representan todo este proyecto. Van a estar su papá, su mamá, su hermano, su mejor amigo. Liniers va a tener que dibujar a la mamá y le va a decir: no, así no me dibujes", detalló.

En cuanto al guion de la serie, Casiari contó que la idea principal se basa en la historia de "un chico de 10, 11 años en Mar del Plata, que por su hermano mayor termina siendo arquero". "El hermano mayor que quería ser 9 y entonces le pateaba todo el tiempo", agregó.

El arquero durante el recibimiento en Mar del Plata luego de Qatar 2022.

Luego de esa partida autobiográfica, la historia se tornará fantasiosa. "Él descubre un día en el aula, tocándose un día aburrido el ombligo en matemáticas, que adentro del ombligo tiene un interruptor y cuando lo pulsa, se detiene todo el mundo menos él. Empieza a caminar y están todos petrificados: la maestra, los compañeritos. Se asusta, lo saca y la cosa sigue normal", explicó Casciari.

"Y lo vuelve a hacer por segunda vez, jugando un partido de arquero. Y en el momento que ve que viene un jugador al arco vuelve a hacer esa trampa y empieza a darse cuenta que se tiene que mover antes de que el delantero patee. Y descubre al mismo tiempo que eso le genera un insomnio tremendo. cuando se desactiva, mucha acidez y muchos problemas estomacales", completó sobre el "superpoder" del "Dibu".

El creador de "Orsai" aseguró que "la idea del insomnio me la dio el Dibu la otra vez en su casa". "Me dijo que después del Mundial no pudo dormir durante mucho tiempo. Yo propongo en la historia que el chico se pregunte todo el tiempo si lo que está haciendo es trampa. Lo deja de hacer y se convierte en un gran arquero", detalló.

La legendaria atajada contra Kolo Muani en la final del Mundial.

"Lo vuelve a hacer una sola vez en la vida: el 18 de diciembre de 2022 cuando el negro viene solito. Él se para otra vez, se para el mundo, él se da cuenta que no va a volver a dormir bien nunca más en la vida. Hace prácticas de como estirarse y termina salvando el Mundial y teniendo insomnio para siempre", ahondó en clara alusión a la legendaria atajada del "Dibu" frente al jugador francés Randal Kolo Muani que permitió a la Argentina consagrarse campeona de Qatar 2022.