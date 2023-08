Sierra de los Padres: ahora piden que haya fotomultas en el Circuito General San Martín

En el marco del contrapunto que se generó entre vecinos de Sierras de los Padres que proponen la peatonalización del Circuito General San Martín frente al Paseo de la Cumbre y quienes se oponen, el segundo grupo ahora puso sobre la mesa otra medida para ordenar el tránsito en la localidad serrana. En la exposición que realizaron este lunes en la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, plantearon la necesidad que se instalen cámaras de fotomultas en la calle principal que recorre el barrio, para así evitar que automovilistas excedan la velocidad permitida.

“Solicitamos la instalación de cámaras de fotomultas a lo largo de todo el circuito, para evitar los excesos de velocidad y para que lleve al turismo a tener un comportamiento más amigable con Sierra de los Padres”, planteó Mariano Lezzi, quien expuso junto a otros representantes de los vecinos y comerciantes de la zona. Ante los concejales, dieron sus argumentos de por qué consideran perjudicial la propuesta de peatonalizar realizada por la Asociación de Vecinos, si bien reconocieron que “el tráfico crece en los fines de semana y a veces se circula a una velocidad alta, sobre todo en zonas de bajadas y pendientes”.

De esa problemática surgió la propuesta de establecer controles de velocidad en Sierra de los Padres, donde apuntaron especialmente por “el poco respeto a las normas de tránsito de parte de los turistas”. Sin embargo, Luzzi detalló que “en la zona donde están pretendiendo peatonalizar, la estadística es contundente: no existen accidentes que justifiquen una peatonalización”.

Conjuntamente con la nueva propuesta, adjuntaron un petitorio firmado por unas 200 personas que se oponen a la peatonalización del Circuito General San Martín en el tramo que va de calle Fabián a Walter y durante los fines de semana. “La justificación por la cual se pretende la peatonalización es un ordenamiento vehicular y evitar un caos, (pero) no existe tal cosa. Realmente, bajo ningún punto de vista existe un caos vehicular los fines de semana. Es cierto que Sierra ha tenido un crecimiento en la afluencia de turismo, pero no se genera algún tipo de caos vehicular”, plantearon, a la par que proyectaron vídeos con el tránsito registrado el último fin de semana.

La posible peatonalización de un sector del Circuito San Martín abrió una grieta entre vecinos.

Por su parte, el vecino Jorge Balbudo apuntó que “solamente a alguien que no conoce Sierra de los Padres se le puede ocurrir darle prioridad al debate de la peatonalización cuando Sierra precisa de todo: cloacas, cuneta, granza o recorridos de colectivos más lógicos con gente que tiene que caminar 30 cuadras para llegar a una parada”. En esa línea, se lamentó que “hay tantas cosas para hablar que nos provoca un poco de pudor estar oponiéndonos a un proyecto de peatonalización”.

Como adelantó 0223, este grupo de habitantes serranos sostiene que será mayor el impacto nocivo que generaría la peatonalización, que el presunto mal que se busca remediar. “Peatonalizar obligaría a desviarse por otras calles, esto causaría un verdadero caos y no el que se pretende evitar que no existe, porque las calles Fabián, Walter y Domingo son mucho más angostas, con frentistas, donde no se permiten comercios y donde solo vive gente”, explicó Lezzi.

“Sierra tiene una topografía que hay que tenerla en cuenta, porque no se permite que el cerramiento de cada lote sea sino con un cerco vivo y no más de 40 cm de altura, en muchos casos el frente está abierto, además tenemos medidores de luz y gas y casas sin delimitar la vereda de los parques. Las calles son muy angostas, en doble sentido de circulación obligaría a esa afluencia que circula por el Circuito a que tenga que deambular por arriba de las veredas, porque sino el doble tránsito no podría pasar”, graficó.

A grandes rasgos, los concejales de los diversos bloques coincidieron en seguir trabajando el proyecto original con las observaciones planteadas por este grupo, a la par que se enviarán las objeciones a las mismas áreas del Ejecutivo a las que se les pidió un informe sobre el proyecto original. “Evidentemente hay una situación de desorden sobre todo los fines de semana en los horarios pico”, expresó el presidente de la comisión, Guillermo Volponi (Pro), mientras que su compañero de bloque Agustín Neme recalcó que cualquier decisión se tomará considerando la opinión de los equipos técnico/profesionales de la Municipalidad. “Tenemos que desarrollar la mejor propuesta posible trabajando con todos los vecinos”, sintetizó.