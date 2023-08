Sierra de los Padres: vecinos advierten que la peatonalización generará “un caos” en el tránsito

Luego que avanzará un pedido de informes a diversas dependencias para conocer la opinión del Ejecutivo respecto al proyecto que impulsa la Sociedad de Vecinos de Sierra de los Padres para peatonalizar durante los fines de semana el tramo del Circuito General San Martín frente al Paseo de la Cumbre, un sector de vecinos alertan sobre las complicaciones en el tránsito que generaría dicha medida y expondrán su mirada este lunes en el Concejo Deliberante.

La propuesta fue presentada en abril por la entidad vecinal y a las pocas semanas se sumó una nota de un grupo de vecinos de Sierra de los Padres con una oposición a la iniciativa, un contrapunto que se reactivó en los últimos días con el tratamiento del expediente en la Comisión de Movilidad Urbana. La iniciativa surge de un diagnóstico sobre una situación “altamente conflictiva” por el crecimiento del tránsito en la zona comercial, ante lo cual se propuso peatonalizar el circuito entre las calles Fabián y Walter, durante los días sábados y domingos, y los días feriados en el horario comprendido entre las 10 y las 20 horas.

Sin embargo, otros vecinos no coinciden con la evaluación. “Va a generar mayor caos que el que se dice querer evitar”, advirtió a 0223 el abogado Mariano Lezzi, vecino de la localidad y que junto a más habitantes de Sierra de los Padres impulsa la resistencia al proyecto de la Sociedad. “No solo nos perjudicará a los vecinos, sino también a los propios comerciantes de La Cumbre, a los proveedores, a los turistas y a los servicios públicos, como el transporte”, alertó, además de remarcar que "en 20 años no hubo un solo accidente en esa zona".

Advierten que los verdaderos riesgos están en Padre Luis Varetto.

“El Circuito General San Martín precisamente fue diseñado como vía central para el tránsito en Sierra de los Padres. Es de doble mano y está pensado para soportar una alta demanda de tránsito, como pasa en los fines de semana”, explicó. El letrado puntualizó que en caso de cerrarse la vía, todo ese tráfico se deberá desviar a calles alternativas, las cuales no están en condiciones y fueron pensadas con otra finalidad.

“Todas esas vías fueron diseñadas para que el vecino pueda acceder a su domicilio particular, no están preparadas para soportar todo ese tránsito”, aseguró Lezzi. Por caso, esas calles tienen una traza angosta que no permitiría el paso en doble sentido, en la mayoría de los casos las veredas están integradas a las calles, con peatones que transitan indistintamente y no existe una demarcación con los frentes de las casas, lo que generaría riesgos en la seguridad vial, además de las características técnicas de esas calles, no todas pavimentadas.

El gobierno proyecta recortar un sector del Circuito para construir un playón deportivo. Imagen: Render MGP.

“El verdadero problema vehicular no lo tenemos en el Circuito, sino en Padre Luis Varetto, donde tenemos un accidente grave una vez por mes”, llamó la atención el abogado. Se trata de la principal vía de acceso a Sierra de los Padres desde Ruta 226, la cual “se usa como si fuera una ruta”, por la velocidad a la que transitan muchos, principalmente visitantes.

Finalmente, el hombre también expresó el rechazo que vecinos tienen a la construcción de un playón deportivo en la Plaza Roberto Bonzo, más conocida como Plaza del Mástil. El proyecto fue elegido en el marco del Presupuesto Participativo 2022 aunque, asegura, no estaba especificada su ubicación. Ahora, se implantará junto a la plazoleta donde se ubica el mástil, cortando un tramo del Circuito San Martín e integrando la primera a la plaza. Para su construcción, el gobierno ya impulsó dos llamados a licitación, aunque en ninguno –el último en julio- hubo ofertas, por lo que se encuentra en suspenso.