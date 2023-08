El desgarrador reclamo de un compañero de la nena asesinada por motochorros: "No queremos tener miedo"

"Queremos respuestas, no queremos tener miedo de salir y entrar. No queremos eso", fue el dramático reclamo que hizo uno de los compañeros de sexto grado de Morena Dominguez, la nena de 11 años que fue asesinada por dos motochorros cuando estaba por ingresar a la escuela, en Villa Diamante, en el partido bonaerense de Lanús.

Luego de conocer el trágico final de su amiga, desbordado, a los gritos y en medio de un ataque de llanto, el nene tomó el micrófono de una cronista de Canal 9 y brindó frente a cámara su desgarrador testimonio, mientras la periodista -también entre lágrimas- lo abrazaba y trataba de contenerlo.

"Por pasar una moto tenemos que tener miedo hasta la casa. Tenemos que estar mirando. No nos dan respuesta", dijo el menor e interpeló a las autoridades: ¡Por favor, era una nena de 11 años! ¡Qué vergüenza!". Ya sin poder hablar, el nene fue abrazado por su hermana mayor, que se estaba manifestando en la puerta de la Escuela N° 60 "Almafuerte" junto a otros padres y alumnos de la institución.

A su lado, estaba otra compañera de los nenes, quien se presentó como Priscila y dijo que Morena era su "mejor amiga". "Era como mi hermana. Era buena, graciosa, siempre jugaba conmigo. No puedo con tanto dolor", contó conmovida. La menor aseguró que el papá de Morena solía llevarla a la escuela en moto, que ahora no podía porque "tenía que ir a trabajar". "La ambulancia tardó banda en llegar y como a las 11 nos dieron la noticia de que perdió la vida", agregó la nena, antes de romper en llanto y abrazar a su mamá, que estaba parada junto a ella.

Morena fue interceptada a frente a la escuela este miércoles a las 7.30 de la mañana por dos motochorros que, en el afán de robarle su celular y mochila, forcejearon con ella, la tiraron al piso y le pegaron dos puñetazos en el estómago. La menor quedó tendida en la calle, inconsciente, con un fuerte golpe en la espalda y otro en la cabeza.

Primero fue asistida por un barrendero, que intentó ponerla de pie. Luego convulsionó dos veces y varias madres de alumnos que asisten a esa escuela le realizaron maniobras de RCP mientras esperaban la llegada de una ambulancia, que tardó 40 minutos en llegar al lugar. Finalmente, la nena de 11 años fue trasladada para su atención al Hospital Evita, donde murió 30 minutos después de llegar, producto de un paro cardíaco.

Morena Dominguez tenía 11 años y cursaba 6° grado.

"Nadie me la va a devolver, pero quiero Justicia para que no le pase a otros chicos", dijo la madre de Morena en comunicación telefónica con Telenueve, luego de enterarse de la trágica noticia. La mujer está visitando a sus familiares en Salta y contó que la nena no quiso acompañarla en el viaje porque no quería faltar a la escuela. "Es tierra de nadie. No es el primer robo", agregó la mujer respecto a la cuadra donde mataron a su hija.

Morena vivía con su abuela y su papá a 6 cuadras de la escuela y hace solamente una semana que había comenzado a ir caminando sola hasta la institución, donde cursaba el último año de la primaria.