Crimen de Morena: Massa dice que hay que "poner el acento en la lucha contra la inseguridad" y pide replicar el modelo de Tigre

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, suspendió el acto de cierre de campaña que tenía previsto realizar mañana por la tarde en el Teatro Argentino de La Plata, ante la muerte de Morena Domínguez, de 11 años, tras un ataque de motochorros, en el partido bonaerense de Lanús.

Desde Mar del Plata, donde realizó una recorrida por el Parque Industrial General Savio y mantuvo una reunión con empresarios y gremialistas, el precandidato a presidente se refirió al caso que tomó estado público y le costó la vida a una nena que se dirigía a la escuela. "Lo de Lanús es una clara muestra de que tenemos que poner el acento en la lucha contra la inseguridad y de alguna manera consolidar un programa que permita trabajar en prevención en todas las ciudades para que no haya esta idea de que hay ciudades en las que se vive seguro y en otras se vive inseguro", planteó.

Massa se jactó de haber reducido el delito un 92% en los ocho años en los que fue intendente del municipio de Tigre y aseguró que "la mejor forma de atacar semejante problema es con la prevención". "Lo que hicimos con cámaras, móviles, botones de pánico, sistema satelital lo tenemos que replicar en todas las ciudades", enfatizó.

Por la muerte de Morena Domínguez, inicialmente, se detuvo a dos adolescentes de 14 y 17 años. Sin embargo, horas más tarde ambos fueron liberados por falta de participación. Consultado sobre el régimen penal juvenil, el precandidato reconoció que tuvo "antagonismos" por su posición, especialmente con Daniel Scioli cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. "Tengo una posición tomada que plantea que de los 14 a los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil", sostuvo.

En declaraciones a la prensa desde el Parque Industrial General Savio, Massa se solidarizó con la familia de la víctima de Lanús y pidió no "politizar" el caso. "Puede haber alguna discusión si el sistema de seguridad funcionó o no, si la combinación con la policía de la provincia de Buenos Aires no anda. Acá hay un hecho concreto: una nena de 11 años muerta. No hay lugar para la politización. Me parece que es central en la miseria de la política", concluyó.

"Ante el doloroso crimen de Morena ocurrido esta mañana en Lanús, Unión por la Patria decidió suspender el acto de cierre de campaña previsto para mañana en el Teatro Argentino de La Plata. Acompañamos a sus familiares y pedimos justicia", anunciaron en redes sociales las cuentas oficiales del oficialismo.

El caso conmocionó a toda la provincia de Buenos Aires y obligó a reconfigurar la campaña política en su tramo final antes de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) del próximo domingo. Tanto Massa, como los precandidatos a presidentes Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, además del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof —que busca su reelección— y Néstor Grindetti —uno de los precandidatos de Juntos por el Cambio a la gobernación e intendente de Lanús en uso de licencia— resolvieron suspender actividades proselitistas.