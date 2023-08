Crimen de Morena: Berni confirmó la detención de los dos motochorros y dijo que el caso "está cerrado"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró este miércoles que "ya están detenidos" los dos jóvenes que presuntamente participaron en el crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió tras ser arrastrada por motochorros que le quisieron robar cuando caminaba hacia la escuela en Lanús, y aseguró que "el caso está cerrado".



"Es un hecho lamentable, triste, conmovedor. Ya tenemos a los dos jóvenes detenidos y tenemos secuestrada la moto. Incluso los dos cascos que usaron al momento del hecho. Recién terminamos los procedimientos y para la fiscal, con quien hablé recién, el caso ya está cerrado", dijo Berni en declaraciones al canal C5N.

"Para la fiscal el caso está absolutamente cerrado. Son dos los detenidos y son mayores de edad", reiteró el funcionario provincial.

Los delincuentes son conocidos como "Miguelito" y "Lolo" y tienen 25 y 28 años. De acuerdo a las primeras versiones, habrían estado consumiendo droga y alcohol toda la noche y a las siete de la mañana decidieron ir a robar.

Horas antes, la policía Bonaerense había detenido a otro sospechoso de 14 años, que por su edad es inimputable, y fue trasladado a la comisaría 5ta. de Lanús, donde estaba la cúpula policial y el ministro de Seguridad bonaerense. El adolescente quedó a disposición del Fuero Penal Juvenil de Lomas de Zamora.

Sergio Berni aseguró que el caso "está cerrado".

Según informaron fuentes de la investigación, el menor fue detenido en el barrio Acuba 1, en Lanús. En un primer momento trascendió que el menor había confesado ser uno de los autores del crimen. Sin embargo, ahora se sabe que no estuvo a bordo de la moto y su participación estaría relacionada al encubrimiento del hecho.

Morena fue interceptada por dos motochorros frente a la Escuela Número 60 “Almafuerte” de Villa Diamante este miércoles a las 7.30 de la mañana. En el afán de robarle su celular y mochila, forcejearon con ella, la tiraron al piso y le pegaron dos puñetazos en el estómago. La menor quedó tendida en la calle, inconsciente, con un fuerte golpe en la espalda y otro en la cabeza.

Primero fue asistida por un barrendero, que intentó ponerla de pie. Luego convulsionó dos veces y varias madres de alumnos que asisten a esa escuela le realizaron maniobras de RCP mientras esperaban la llegada de una ambulancia, que tardó 40 minutos en llegar al lugar. Finalmente, la nena de 11 años fue trasladada para su atención al Hospital Evita, donde murió 30 minutos después de llegar, producto de un paro cardíaco.

"Nadie me la va a devolver, pero quiero Justicia para que no le pase a otros chicos", dijo la madre de Morena en comunicación telefónica con Telenueve, luego de enterarse de la trágica noticia. La mujer está visitando a sus familiares en Salta y contó que la nena no quiso acompañarla en el viaje porque no quería faltar a la escuela. "Es tierra de nadie. No es el primer robo", agregó la mujer respecto a la cuadra donde mataron a su hija.

Morena vivía con su abuela y su papá a 6 cuadras de la escuela y hace solamente una semana que había comenzado a ir caminando sola hasta la institución, donde cursaba el último año de la primaria.