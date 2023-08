Con el debut de Cavani, Boca quiere sacar pasaje a cuartos

Boca Juniors, con el debut del uruguayo Edinson Cavani, el refuerzo que sacudió el mercado de pases, recibe a Nacional de Uruguay en el cruce que definirá la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, con el antecedente del empate sin goles que protagonizaron la semana pasada en Montevideo. El encuentro se jugará a partir de las 21 en la Bombonera y será arbitrado por el brasileño Anderson Daronco.

El ganador de la serie entre los "Xeneizes" y el "Bolso" avanzará a cuartos de final, instancia en la que le tocará Racing Club o Nacional de Medellín, que definirán su llave mañana en Avellaneda luego de un primer cruce con saldo favorable a los colombianos por 4 a 2. El equipo dirigido por Jorge Almirón comenzó la fase de eliminación directa con un 0-0 en Montevideo que generó ciertos cuestionamientos por la escasa predisposición a atacar a un rival sin demasiadas luces como Nacional, y porque quedaron en el banco de suplentes las dos principales esperanzas del club: Valentín Barco y Exequiel Zeballos.

No obstante, el resultado fue tomado como bueno porque la serie se definirá en La Bombonera, donde Boca ostenta un invicto de nueve partidos y el plus que le dará Cavani, la rutilante incorporación que decidió cerrar su carrera en Europa tras su último paso por el Valencia, de España. Cavani, de 36 años y con un currículum envidiable (ex Napoli, Manchester United y PSG, entre otros), intentará darle el salto de calidad que le falta al equipo para convertirse en un serio aspirante a ganar la Libertadores, ese ansiado trofeo que obtuvo seis veces, la última en 2007. Almirón tendrá a Cavani como carta de ataque y eligió rodearlo con otro uruguayo, Miguel Merentiel, y esta vez con el "Colo" Barco desde el inicio como se le reclamaba.

Nacional, que está invicto en la Bombonera con tres empates y un triunfo, estará acompañado por unos 2.100 hinchas que se reunirán en Puerto Madero (Avenida de los Italianos y Grierson), para ir juntos al estadio.