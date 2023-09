Aldosivi mejoró en el complemento pero no le alcanzó

Al igual que el martes en Villa Crespo, Aldosivi afrontó un choque muy equiilbrado, con pocas situaciones de gol y terminó con el marcador en cero. El conjunto de Mariano Charlier mejoró con los cambios en el complemento y tuvo las mejores ocasiones para abrir el marcador, pero no tuvo contundencia y fue 0 a 0 ante Deportivo Madryn, en el José María Minella, por la 29na fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El "tiburón" entró a una parte de la temporada donde todo le cuesta mucho. Mejoró el funcionamiento defensivo en los últimos partidos, pero no lo pudo hacer valer en el resultado porque sigue con poco fuego en ataque, hace seis partidos que no gana (4 empates y 2 derrotas) y en esos encuentros apenas marcó un gol, y un jugador que ya no está: Tobías Cervera. En estos dos choques a cargo de Charlier, se mostro un equipo ordenado, práctico y con predilección a los avances por el sector izquierdo. Curuchet, por ese lado, fue el mejor contra Atlanta, y por ahí estuvieron las mejores chances en el Minella.

En un primer tiempo aburido y con pocas situaciones, fue apenas superior la visita. No tanto por juego, pero sí por hacer que se juegue mucho más parecido a lo que pretendía que las intenciones del dueño de casa. Apenas un remate de cierto riesgo tuvieron los marplatenses con Riaño, pero Temperini controló sin problemas. Los sureños, no fueron un cúmulo de posibilidades, pero sí generaron dos que fueron de mucho peligro. Una buena jugada colectiva que Crego definió por arriba, cara a cara con Ingolotti, y un error defensivo que el propio González desactivó cruzando jjusto cuando se aprestaba a definir Ferreyra.

Lo que cambió en el segundo tiempo fue el ingreso de Juan Manuel Olivares. El talentoso mediocampista le aportó mayor volumen de juego y lo volvió un equipo más profundo. Con él, crecieron varios más y el "tiburón" comenzó a merodear el primer gol. Pereyra se quiso sacar la "mufa" con un remate fuerte pero encontró bien parado al arquero que se lo impidió. El "tiburón" estaba bastante mejor, pero no lo podía abrir y Madryn se animó. Generalmente por errores en la salida, permitió al aurinegro llevar zozobras. Un penal de González que fue anulado por offside previo, devolvió el aliento en la popular norte. Otro banderín en alto cuando Ferreyra cabeceaba al gol, trajo tranquilidad en los hinchas locales.

En el tramo final hubo una para cada uno. La de la visita, por un pase corto de Lucero para Iñíguez que casi aprovecha Arreguín, y la del dueño de casa tras un desborde de Morello, Temperini le sacó el cabezazo a Torres. Fue lo último, un punto que no suma para mantener alguna esperanza de Reducido, pero que le permite mantenerse con una luz de ventaja sobre los de abajo, que no pudieron ganar.