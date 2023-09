El extraño pedido de Abel Pintos a La Joaqui: "Quiero que me dejes en una relación"

Abel Pintos y La Joaqui fueron protagonistas de un picante intercambio por la particular forma en la que la artista marplatense despidió a un participante que había tenido una fallida actuación en la emisión de este domingo en Got Talent Argentina.

Todo comenzó cuando el imitador Gastón Grosso y sus dos acompañantes hicieron una performance de Michael Jackson. Aunque el grupo se presentó con mucha fe y presentían que iban a quedar seleccionados para la siguiente etapa del show de Telefé, el jurado no se sintió conforme con lo exhibido y sus cuatro integrantes, uno a uno, apretaron los botones de las cruces rojas, dejándolos afuera de la competencia.

Finalmente, el grupo de baile recibió el aplauso del público y, antes de que se retiraran del escenario, La Joaqui les dio unas palabras de aliento para que no se desanimaran: "Muchísimas gracias por venir chicos, sigan trabajando en su proyecto. Hermoso estuvo".

Abel Pintos resaltó la buena actitud, la bondad y el positivismo de su compañera y le dijo, entre risas: "Quiero me corte ella. Quiero que me dejes en una relación". Ante esto, la cantante nacida en Mar del Plata aclaró: "¿Sabés qué pasa? Yo no sé dejar a nadie en una relación, prefiero que me dejen. Termina una relación y espero que la otra persona me deje".

Los imitadores de Michael Jackson no convencieron al jurado.

Divertida por el intercambio entre los cantantes, Florencia Peña dijo varias veces en referencia a La Joaqui: "La amo, la amo". "No le quiere quitar la esperanza a nadie", cerró la protagonista de "Casados con hijos".