Una fanática de 10 años emocionó a La Joaqui en Got Talent: "Me hizo bien conocerte"

Ángela Jaime, una bailarina de 10 años, emocionó a La Joaqui al declararle su admiración y pedirle un abrazo, luego de presentar una coreografía con la que conquistó al jurado y pudo avanzar a la siguiente fase de Got Talent Argentina.

La pequeña la "rompió" en su actuación en el certamen de Telefé y recibió una ovación del público y grandes devoluciones, no solo de la cantante marplatense de RKT sino también de Abel Pintos, Flor Peña y Emir Abdul.

La bailarina recibió una ovación del público.

“Es delicioso verte bailar, sos una hermosura y no me voy a cansar de decir al aire o en mi casa que ver a niños como vos en este certamen me ha ayudado a tener fe en este mundo y en el tiempo que viene porque realmente es hermoso. Ver seres humanos con el nivel de sensibilidad que vos tenés y saber que ellos son quienes van a liderar el mundo me genera emoción”, le dijo Abel a la pequeña artista.

A continuación, Ángela le pidió un abrazo a La Joaqui, quien se conmovió al enterarse de que ella era "la favorita" de la participante. “Sos muy sabia y me hizo muy bien conocerte”, le reveló la cantante a su fan, para luego ahondar en el motivo de una tristeza que venía atravesando.

“Cada artista se arma su cruz como para cargar, yo vine los últimos días sintiendo que lo que yo hago no es arte, pero venís vos con 9 años y algo muy artístico, y decís que soy tu favorita. Me hiciste muy bien y te quería decir gracias por eso”, expresó La Joaqui para la bailarina de 10 años.

Ángela luego le contó a Flor Peña que estudia baile desde los 5 años porque veía videos de Got Talent y quería estar ahí. “Tenés mucho talento y condiciones para ser bailarina”, le aseguró la actriz.

La Joaqui se emocionó con el amor de su pequeña fan.

A su turno, Emir Abdul le preguntó a Ángela por su sueño y ella respondió que ser bailarina profesional. “Fue increíble verte bailar, que tengas 10 años y manejes los matices que manejaste sin haber vivido las cosas que quizás nosotros sí vivimos. Me emocionó mucho verte”, cerró el coreógrafo uruguayo.

Finalmente, los cuatro jurados votaron a favor de que Ángela pase a los cuartos de final de Got Talent Argentina.