Got Talent: homenajeó a los soldados caídos en Malvinas con su baile y se llevó una ovación

El estudio de Got Talent Argentina se llenó de emoción y de lágrimas este martes con la original coreografía de un bailarín santacruceño que homenajeó a los soldados caídos en la guerra de Malvinas.

Emanuel Carrizo, un joven de Caleta Olivia, ingresó al escenario luciendo un uniforme camuflado, casco y varios elementos con los que llevó a cabo su danza contemporánea. Con un arma de madera, un bolso con cartas y una bandera de Argentina, bailó un tema de La Sole.

“Voy a representar a un soldado que nunca volvió, en homenaje a todos los caídos de la guerra. Quiero mostrar a través de la danza el sufrimiento que ellos tuvieron allá y, al mismo tiempo, "malvinizar" y que los niños que vean esta coreo quieran investigar, saber más", le explicó antes de subir al escenario a Lizy Tagliani.

El joven habló con 15 veteranos para idear la coreografía.

Ante la pregunta de Abel Pintos sobre si lo que iba a hacer era de su autoría, el participante respondió: “Sí, la creé yo. Investigué muchísimo, leí libros y hablé con 15 veteranos, excombatientes. Estuve investigando muchísimo para poder hacerlo con el mayor de los respetos”.

“Estás evocando un pedazo de historia, una herida muy grande, un valor muy importante, un orgullo nuestro de seguir después de tanto dolor, diciendo y sabiendo que las Malvinas son argentinas, es decir, es muy fuerte lo que estás trayendo, ¿sabés? Me parece muy emotivo y te lo agradezco de antemano”, agregó el intérprete de "La llave".

Con la canción "La carta perdida", de Soledad Pastorutti, de fondo, el oriundo de la ciudad de Santa Cruz, bailó al ritmo de la música, mientras el jurado y el público lo miraba con atención y emoción. Al finalizar, lo ovacionaron con aplausos, muchos de ellos con lágrimas en sus ojos.

Fue tal la repercusión que tuvo la performance, que mientras se emitía este martes por la noche por Telefé, "Malvinas" fue trending topic en Twitter.

La performance conmovió hasta las lágrimas al jurado.

“Hermoso. Se me puso la piel de gallina”, expresó La Joaqui. A lo que él le contestó: “Muchas gracias. Es un sueño. Uno de chiquito siempre quiere estar en frente de grandes como ustedes, poder ver a todo el público y verlos de pie. Me emociona muchísimo. Lo hago con mucha pasión y respeto a todos los excombatientes”.

En segundo lugar, le tocó el turno de su devolución a Emir Abdul. “Me pareció increíble. Me quedé con ganas de verte bailar mucho más, pero mis respetos para vos”.

En tanto, La Joaqui le comentó: “Hermoso lo que hiciste, me encantó. La verdad es que sería muy frívolo de mi parte describirte simplemente con palabras del momento, esto que preparaste con pedacitos de años y años de historia. Solo quiero que sepas que me encantó. El resto no encuentro las palabras todavía para comunicártelo”.

“Es muy grande el desafío que vas a tener por delante, en caso de continuar, porque tocaste un tema muy sensible, lo hiciste con enorme respeto, con enorme sensibilidad. Es un arma de doble filo, tocar un tema tan sensible y eso vale por tu valentía”, añadió Abel Pintos.

Por último, Florencia Peña, a quien se la vio muy conmocionada, manifestó: “Te presentaste como bailarín y sos más que eso. Tenés una capacidad expresiva muy hermosa y lo que hiciste recién excede al bailarín contemporáneo, que también es muy hermoso y lo tenés. Nos contaste un pedacito de una historia que todavía sangra y nos tiene entendiendo el para qué de esa guerra injusta, con pibes que fueron a morir y que se podría haber evitado”.

“Te agradezco mucho que hayas presentado en la televisión abierta un pequeño pedazo de nuestra historia que todavía está latiendo”, concluyó la actriz de Casados con hijos.