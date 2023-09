Got Talent: bailó el Himno Nacional y recibió el botón dorado, pero desató la polémica en redes

Un joven tucumano se presentó este domingo en Got Talent Argentina con un baile improvisado de una canción muy especial para los argentinos: el Himno Nacional. Aunque su actuación le valió un botón dorado y el pase directo a la semifinal del show de Telefé, el uso del símbolo patrio generó polémica en las redes sociales, donde su performance fue percibida por muchos como una falta de respeto.

Facundo Figueroa tiene 27 años, es oriundo de San Miguel de Tucumán y, desde el 2018, se encuentra viviendo en Buenos Aires con el objetivo de cumplir sus sueños. El jurado -integrado por Florencia Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul- quedó maravillado con su presentación y se deshizo en halagos para con el bailarín.

El joven recibió excelentes devoluciones del jurado y un botón dorado.

La primera en hacer su devolución fue la protagonista de "Casados con hijos", quien destacó la improvisación y que la conexión entre el sentir de sus pasos y la música. "Simplemente salí a sentir el himno, hice una improvisación. Decidí ser genuino con lo que realmente estaba sintiendo con la música para dejar que me atraviese la música", le respondió Facundo.

Por su parte, el coreógrafo uruguayo aseguró que, de seguir por esa misma línea, Figueroa iba a tener mucho más para compartir en la próxima ronda de la competencia que conduce Lizy Tagliani: "Él va a hacer cosas que los van a dejar a todos con la boca abierta. Si se hizo un freestyle con el Himno manejando lo que manejó, prepárense. Es lo único que voy a decir".

Sus palabras emocionaron al bailarín y el jurado decidió pararse e ir hasta el escenario para abrazar al participante. Una vez que volvieron a su mesa, Abdul tocó el botón dorado y, entre la emoción y los aplausos, Facundo pasó directamente a la semifinal del certamen.

Emir Abdul le dio el pase a la semifinal al bailarín tucumano.

A pesar de toda la emoción que se vivía en el estudio de Telefé, en las redes sociales la performance no fue bien recibida y generó polémica entre los usuarios. La mayoría expresaban su descontento con lo que, a su entender, fue una falta de respeto y una vanalización del emblema nacional. Fue tal la indignación que generó, que la palabra "himno" fue tendencia en Twitter mientras se emitía el show.

"Falleció la independencia, nos recolonizó la corona española, le broto una úlcera nueva a San Martín, López y Planes se retiro de la música"; "Seré un viejo chot... pero es una falta de respeto. El baile, la risa del Jurado, lo burdo, todo. Una vergüenza. Con las cosas patrias no muchachos. No había necesidad el Himno..."; "Lo maleducado que me parece hacer boludeces con el himno", fueron algunos de los duros comentarios que se leyeron en Twitter.

Algunos hasta fueron más allá y aseguraron que lo hecho por el bailarín podría configurar un delito. "Art. 222 del Código penal argentino : [...]Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultraje la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los emblemas de una provincia argentina", escribió un usuario T-bone en la ex red del pajarito.