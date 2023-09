Un periodista marplatense se quedó sin trabajo, apostó por el canto lírico y arrasó en Got Talent

Hernán Quinteros es periodista y la pandemia lo dejó sin trabajo. En ese difícil momento, se hizo famoso por cantar el Himno desde su balcón y decidió perseguir su sueño de ser cantante lírico. Ahora, su gran apuesta rindió frutos: el nacido en Mar del Plata arrasó al presentarse en las audiciones de Got Talent Argentina.

El participante no parecía tener una gran presencia sobre el escenario, pero ni bien comenzó a interpretar una canción de la banda sonora de la película Gladiador, demostró que es un gran tenor y dejó boquiabiertos a todos en el estudio de Telefé.

Luego de la ovación del público, comenzaron las elogiosas devoluciones del jurado. Primero fue el turno de Flor Peña, que alentó a Hernán a continuar transitando el camino de la música. “No hay manera de que no te dediques a cantar en esta vida. Viniste con un don y lo tenés que desarrollar”, le dijo la actriz al tenor.

“Increíble. Muchas veces me pasan cosas cuando alguien se para ahí y no se mueve”, sostuvo Emir Abdul, para luego indicar que Hernán justamente se movía sobre el escenario con su voz y no con su cuerpo.

Luego, La Joaqui se sintió identificada con su coterráneo, que confesó que dejó la ciudad hace 15 años para mudarse a Buenos Aires en busca de mejores oportunidades laborales. “Flasheaba como que se me venían las estrellas encima. Yo soy de Mar del Plata como vos y es difícil salir. Me encantó lo que hiciste, gracias por compartirlo con nosotros”, confesó la cantante.

Abel Pintos fue el encargado de cerrar las devoluciones con un fuerte consejo para Hernán, a quien también le dedicó un gran elogio. “Hay una parte importante del que escucha a los cantantes líricos y es la presencia del cantante. Es fundamental que transmitas seguridad. Vos sabés perfectamente bien de técnica, tu cuerpo trabaja completo, pero es fundamental lo que transmitas físicamente", expresó el cantautor.

Lizy Tagliani quedó boquiabierta frente al talento de Hernán Quinteros.

"Tu voz nos abraza, eleva y aprieta fuerte, pero si transmitís energía de autoridad, nos va a aplastar y nos va a abrazar más fuerte. Es un don de Dios y una bendición haberte escuchado”, finalizó Abel.

Finalmente, los cuatro integrantes del jurado votaron a favor de que el cantante lírico marplatense pase a los cuartos de final de Got Talent Argentina.

Quién es Hernán Quinteros

El marplatense que deslumbró al jurado de Got Talent es multifacético y muy estudioso. Además de periodista y cantante lírico, es locutor, relator deportivo, guardavidas y domina, al menos, cuatro idiomas.

Estudió periodismo deportivo en Deportea y dio sus primeros pasos como relator de boxeo en los "Juegos Nacionales Evita". Luego, decidió mudarse a la ciudad de Buenos Aires, en busca de mejores oportunidades laborales, y allí se recibió también de locutor en ISER.

En la gran ciudad trabajó como guardavidas en piletas de hoteles y comenzó su carrera como relator en AM 890. Después pasó por diferentes radios tanto de AM y FM y trabajó como relator deportivo de variadas competencias que se transmitían en un reconocido canal de cable. En 2010, tuvo la oportunidad de cumplir el sueño de cualquier periodista deportivo y cubrió el Mundial de Sudáfrica.

Pese a su basta experiencia, durante la pandemia que quedó sin trabajo. Pero también fue en ese período donde su pasión por el canto lírico creció, al ritmo del Himno Nacional Argentino que entonaba desde su balcón todos los días a las 21 para sus vecinos del barrio porteño de Palermo.

Ese quiebre lo decidió a apostar un pleno por esa faceta de su vida, que había nutrido con clases de canto por años, en paralelo a su carrera profesional en el periodismo.

"El canto lírico ocupa todo en la actualidad. Hoy, sólo escucho música lírica. Por un tema de estudio. Lo que tengo que estudiar. Voy aprendiendo y mamando", aseguró en una entrevista del 2020 al periódico "Tribuna" y confesó que su referente es el famoso Luciano Pavarotti.