"Estoy muy triste": La Joaqui rompió el silencio y se refirió al cruce con Coscu con un poco de ironía

El pasado fin de semana Coscu le declaró la guerra a numerosas cantantes de la escena argentina y las tildó de "caretas", entre ellas a La Joaqui. Tras haberse generado una gran repercusión en las redes sociales por sus palabras, la artista marplatense rompió el silencio y se refirió al tema.

Todo comenzó cuando, en su último directo, el streamer más famoso del país se refirió a las actitudes negativas de algunas artistas top del momento. Al referirse a La Joaqui, Coscu reveló que hubo un fuerte cruce de palabras entre los dos: “La Joaqui sintió o pensó o le dijeron que yo había hecho historias en contra de Got Talent (Argentina) porque para mí ella no puede ser jurado”, comentó el hombre de 32 años.

“Empezó a bardearme y me mandó audios muy picantes: ‘por eso a vos nadie te banca en la escena; tenés todas las red flags (banderas rojas) que un hombre puede tener; sos un mala leche’ y a mí me re dolió porque yo nunca me metí con ella”, agregó.

Coscu dijo que él bancó mucho el trabajo de la cantante de RKT y que se siente “orgulloso” por ella. “Nunca fue con vos y saltaste y me batiste todas las que pensabas de mí, porque ya las pensabas. Nunca me las dijiste porque estaba todo piola y te convenía que estuviera todo piola conmigo. Así es últimamente esta escena”, lanzó.

El descargo del streamer generó una gran repercusión en redes sociales y se volvió "trending topic" en X (exTwitter). Tras esto, La Joaqui rompió el silencio y se refirió al tema a través de un vivo realizado en su cuenta de Instagram: "Me encanta como a los argentinos les encanta el chismerío", comenzó diciendo entre risas.

Luego agregó: "Nada, los que me conocen saben que yo ni a palos me prendo en el embrollo, a mi el puterío no me gusta, las mentiras no me gustan, estoy muy triste". Todo parecía indicar que la jurado de Got Talent Argentina iba a responderle duramente al streamer, sin embargo sorprendió a todos y, entre risas, evadió el tema. "Mentira colgala", lanzó nuevamente entre risas, haciendo referencia a una canción actual para sacarle importancia a la situación.

La marplatense aprovechó toda esta movida para así tener muchos espectadores atentos al tema y poder anunciar un nuevo álbum propio: "Que bueno que vinieron todos porque les quiero contar que el mes que viene lanzo mi nuevo disco que se llama 'Mala Aprendida'", expresó para luego mostrar un adelanto de su nueva producción.

La pelea entre Coscu y las cantantes de la escena argentina marcó la agenda de esta semana en las redes y todos están atentos a lo que suceda de ahora en más. Hasta el momento ni María Becerra ni Nicki Nicoles, las otras dos artistas a las que el streamer atacó, se refirieron al tema.