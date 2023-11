El descargo de La Joaqui tras un fuerte rumor: aclaró que no se va del país y denunció una campaña en su contra

Tras el triunfo del presidente electo Javier Milei en el balotaje, se generaron muchas noticias falsas en las redes sociales y una de las perjudicadas fue La Joaqui, quien se vio afectada por una fake news que nació de una cuenta trucha de X (antes Twitter).

Todo empezó porque en la red social X se viralizó un supuesto posteo de La Joaqui, donde dejaba asentado que iba a irse del país ante un eventual triunfo del candidato libertario. Sin embargo, rápidamente la referente del RKT rompió el silencio y apuntó contra los "haters".

Ante las repercusiones que se generaron por causa de dicha noticia falsa, la cantante reaccionó con un contundente descargo: "Gente, con todo respeto, tienen que fijarse la información que difunden. Hicieron tendencia en Twitter a una cuenta fantasma. Ni siquiera se toman el trabajo de buscar mis redes reales".

Además, aclaró que no tiene intenciones de radicarse en el exterior y le respondió la publicación a la cuenta falta. "Che, ¿podés dejar de usar mi identidad para tener difusión? Te lo agradecería. Y a los pelotudos que se creen que esta soy yo, por Dios, obstrúyanse, yo jamás dejaría mi país, amo mi tierra", destacó.

Asimismo, la jurado de Got Talent afirmó que no es la primera vez que es víctima de una fake news: "Llevo más de 6 meses tolerando amarillismo y falsas noticias difundidas por personas que quieren hacerme mal y me guardo todo para mi. Hago la vista gorda pero esta gente no se cansa".

La Joaqui, incluso dio a entender que existe una campaña para intentar perjudicarla. "Cuando alguien ya no tiene el alcance de manejarte a vos, va a buscar la manera de manejar cómo te ve el resto. Dejen de alimentar mentiras. Violencia es mentir. El que elija no seguirme, que sea por mi y mis acciones no por las que otros viralizan para tener 5 minutos de tendencia a costa de ensuciarme a mí", finalizó.