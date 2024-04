Fuerte rumor de romance entre La Joaqui y Luck Ra tras confesar que está enamorada

La Joaqui declaró esta semana que se enamoró por primera vez sin dar ningún nombre en especial de quién sería su nuevo amor. Lo cierto es que en las últimas horas se vinculó a la cantante con un colega también muy conocido en el ambiente musical, Luck Ra.

En el programa Empezar el día, Ciudad Magazine, analizaron las recientes declaraciones de la artista sobre su presente sentimental y dieron a conocer los indicios que confirmarían que nació el amor con su colega.

“Ya le sacamos la ficha a Joaqui, ya sabemos de quién está enamorada… de Luck Ra. Hacía una o dos semanas atrás, ella había tenido una especie de tiroteo virtual en su cuenta Instagram con él”, observó Facundo Ventura.

“¿Ya están saliendo o se están seduciendo?”, indagó la conductora Yuyito González. A lo que el hijo de Luis Ventura respondió: “Y por lo que dijo, ya la relación está bastante avanzada”.

Por su parte, Pochi de la cuenta en redes Gossipeame aportó más indicios: “En realidad, él tiene una novia que es influencer, una novia que le conoce todo el mundo a él y que es muy linda. Seguramente, hace poquito cortó”.

“Tenemos un video donde La Joaqui, casualmente, está bailando un tema de Luck Ra”, añadió la panelista de su búsqueda en redes. Y se mostró un pícaro comentario de él hacia ella en Instagram.

"Qué lindo te queda Córdoba a vos", le comentaba Luck Ra a una foto de La joaqui. A lo que la artista urbana retrucó con emojis cariñosos: "Y un cordobés también me puede quedar bien". Y el joven nació justamente en Córdoba.

La Joaqui tiene nuevo novio y reveló cómo se dio cuenta de que está enamorada por primera vez

La Joaqui estuvo como invitada a Nadie dice nada, el programa de streaming de Luzu TV, y confirmó que está enamorada. “Me enamoré, cosa que no me pasó nunca”, aseguró la cantante de RKT. Si bien no reveló quién es esa persona especial, sí contó cómo se dio cuenta de que está enamorada por primera vez.

“Todos estos años estuve meditando al respecto y me di cuenta de que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones: me dejaba elegir, no quería estar sola o porque me gustaba jugar a que me enamoraba. Era un mood”, sostuvo la artista

Inmediatamente, Flor Jazmín Peña le consultó: “¿Y qué sentís ahora de distinto que creés que realmente estás enamorada?”.

La Joaqui, ahí, se sinceró y expresó: “Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Yo siempre que estaba con un chico, me ponía la alarma una hora antes para arreglarme. Toda la vida me pasó eso y ahora me da igual, me levanto despeinada y no me siento incómoda”.

https://www.0223.com.ar/nota/2023-11-22-12-31-0-el-descargo-de-la-joaqui-tras-un-fuerte-rumor-aclaro-que-no-se-va-del-pais-y-denuncio-una-campana-en-su-contra