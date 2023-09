Guglielmotti celebró los cambios en Ganancias y pidió “coherencia” a Juntos por el Cambio

El concejal de Unión por la Patria, Miguel Guglielmotti, destacó la elevación del mínimo no imponible de Ganancias anunciado por el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, y apuntó contra la falta de “coherencia” de Juntos por el Cambio, que no acompañará el proyecto de ley en el Congreso.

En el marco de los planteos políticos que se realizaron este lunes en el inicio de una nueva Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante –las denominadas “cuestiones previas”-, el también dirigente de la CGT marplatense destacó que la medida beneficiará a unos 18 mil trabajadores de Mar del Plata y Batán, lo que además permitirá ingresos por unos 2.500 millones de pesos, que se volcarán a la economía local.

“Esta es una lucha muy larga del movimiento obrero, que comenzó legislativamente a través de la Asociación Bancaria. Solo 90 mil contribuyentes seguirán tributando Impuesto a las Ganancias, por lo cual desde el movimiento obrero estamos celebrando esta decisión”, destacó Guglielmotti, tras la firma del decreto que elevó el mínimo no imponible a 1.700.000 pesos y por el cual 800 mil trabajadores quedaron fuera del tributo.

“Esta no es una medida electoralista, claro que no. Hubiera sido si era por tres meses, pero al mismo tiempo se envía un proyecto de ley”, argumentó el secretario adjunto de la CGT local, quien a su vez desmintió que la decisión tenga un impacto negativo en la recaudación. “Esta medida no provoca ningún impacto fiscal porque los estados recaudan por otros lados y (con el aumento del piso) se beneficia al mercado interno de las ciudades”, dijo al respecto.

"No es una medida electoralista", dijo sobre la iniciativa impulsada por Massa.

En su intervención también apuntó contra Juntos por el Cambio por sus posturas variantes en torno al tema Ganancias, donde pidió “cordura política". En ese sentido, rememoró que “en 2015 Mauricio Macri en su campaña dijo que no se iba a tributar más este Impuesto a las Ganancias, pero 2 millones de trabajadores se transformaron en contribuyentes del mal llamado Impuesto a las Ganancias”.

A esa historización ahora le sumó la posición asumida por legisladores de la principal fuerza opositora una vez que Massa adelantó la posibilidad de subir el piso de Ganancias. “Le exigieron al ministro que enviara un proyecto de ley a la legislatura nacional y ahora dicen que no van a dar quórum. Claramente se están expresando en contra de la clase trabajadora argentina. La sociedad está pidiendo coherencia y que nos pongamos de acuerdo en aspectos claves”, concluyó el concejal.