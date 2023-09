Cristina Kirchner afirmó que Massa le dijo "la verdad al país sobre el FMI"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente este sábado a las 18, en una presentación de la reedición del libro "Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner" -a 20 años de su publicación- brindando una charla titulada "De castas, herencias, derrumbes y futuro", a un mes de las elecciones generales del 22 de octubre.



Fernández de Kirchner resaltó que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, le dijo “la verdad al país sobre el FMI” y sus exigencias devaluatorias.



La Vicepresidenta dijo que “tener un auto o una casa, no es de derecha o de izquierda”, sino “más bien es peronista” y aseguró que fue una de las impulsoras de "la unidad" en la coalición oficialista Unión por la Patria.



Por otro lado, consideró que “es imposible usar una motosierra si no dan los números”, y aseguró que si "no discutimos entre nosotros las condiciones de la realidad nos las van a imponer desde afuera. Es mentira que la gente se haya derechizado”.

La oposición, la deuda y el modelo neoliberal

Fernández de Kirchner afirmó que el Gobierno del expresidente Mauricio Macri “fue horrible para la gente” y aseguró que existe “una casta de economistas que tuvieron un rol fundamental para instrumentar el modelo neoliberal”.



Recordó que el responsable de la estatización de la deuda externa durante la última dictadura militar “fue Carlos Melconian”, asesor económico de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich. Además, contó que la contactaron desde la Fundación Mediterránea para tener una reunión con el economista en junio del año pasado.



El modelo neoliberal “se cayó" en Argentina "una vez por hiperinflación y otra por deflación”, y afirmó que en Economía "no se puede hacer ficción porque la realidad termina estallando".



Déficit e inflación

El expresidente Néstor Kirchner “nunca habló de herencia y se puso a laburar”, y recordó que su espacio político “dejó una deuda reestructurada y sin el FMI en el país”.



Afirmó que el déficit que hubo en su gobierno se debió al aumento de la demanda “energética” y consideró que el expresidente Mauricio Macri “dice todos los días una mentira distinta” en relación a la deuda que tomó con el FMI.



Con respecto a la actualidad, Kirchner dijo que “sólo cuatro países son los que tienen superávit fiscal” y consideró que "el déficit fiscal no es la causa de la inflación en Argentina”.

Reaparición después de las Paso

La vicepresidenta apareció por primera vez luego de las PASO para presentar la reedición del libro "Después del derrumbe, Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner". La charla, "De castas, herencias, derrumbes y futuro", tuvo a la exmandataria como única oradora.