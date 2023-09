Presencia marplatense en diferentes disciplinas de los Juegos Evita

La Final Nacional de los Juegos Nacionales Evita comenzará a vivirse en Mar del Plata con 25 mil participantes de toda la Argentina entre deportistas, delegaciones, médicos, asistentes y organización. Una semana en la que la ciudad también estará representada deportivamente.

Para 2023, se incorporaron Fútbol 11 femenino, Patín Artístico masculino, la categoría Sub 16 de Ciclismo de Montaña, Pádel, Triatlón, estos últimos, en ambos géneros, y Tiro con Arco para personas con discapacidad. Con un total de 40 disciplinas convencionales y 12 para personas con discapacidad.

Serán en total 59 los deportistas locales que integrarán la delegación de la Provincia de Buenos Aires en deportes individuales, de equipo y para personas con discapacidad.

Asimismo, el Parque Municipal de los Deportes y los Polideportivos Municipales tendrán amplia actividad, siendo la mayoría de los escenarios afectados a las competencias de los Evita: Estadio Polideportivo "Islas Malvinas", Natatorio "Alberto Zorrilla", Estadio Atlético "Justo Román", Centro Municipal de Hockey, Patinódromo "Adalberto Lugea", Polideportivos Centenario, Colinas de Peralta Ramos, Las Heras y Libertad.

Los deportistas locales que participarán en la Final de los Juegos Evita se detallan a continuación:

Acuatlón: Federica Carletto. Atletismo PCD: Avril Luján Torres, Joaquín Leonel, Martín Rene, Lucas Mateo, Zoe Florencia. Atletismo: Brisa Medina y Juana Zuberbuhler. Ciclismo: Martina Jiménez Ambrosio.Gimnasia Artística: Josefina, María Dolores, Martina, Violeta, Jazmín, Martina, Julieta, Joaquina y Liz. Handball femenino: Agostina Di Meglio y Lara Ridao D´Iorio. Handball masculino: Agustín Del Prete, Bautista Méndez, Francisco Montero, Tomás Mosse, Joaquín Navarro, Santino Peralta, Juan Cruz Ramundo, Teo Sasiain, Facundo Gazzolo y Luciano Tornatore. Judo: María Angélica Martin, Santiago Lareu y Javier Ariel Martin. Karate: Mateo Solis, Brisa Cermelo y Valentina Belgiovine. Natación PCD: Bautista Beredo, Cristian Andrés Díaz, Inti Niyen Mantz, Máximo Bianchi Balliro, Bautista Hollman, Máximo De Jesús Molina. Natación Artística: Catalina Lopez y Sofia Bochetto, Ornella Vidal y Magali Torcoletti. Optimist: Lorenzo Chasmann Padel: Agustin Silva. Tenis: Lucía Sánchez. Vóleibol Sub 15 masculino: Benjamín Oliva, Brais Del Coto, Bruno Scillione, Dante Ybañez, Máximo Sabella, Nereo Benac, Santiago Godoy, Santiago Almaraz, Simón Oviedo y Thomas Rendon.

Escenarios deportivos

La competencia se dividirá en 44 establecimientos. En el Parque de los Deportes se utilizarán: Triatlón (Parque de Deportes), el Centro Municipal de Hockey (hockey), el Polideportivo “Islas Malvinas” (básquet 3x3 adaptado, tenis de mesa adaptado, handball), el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” (acuatlón, natación y nado sincronizado), el Estadio Atlético “Justo E. Román” (atletismo convencional y especial), Patinódromo “Adalberto Lugea” (patín carrera) el Polideportivo Municipalde Colinas Peralta Ramos (boccia), Polideportivo Municipal de Las Heras (handball), Polideportivo Centenario (handball) y Polideportivo Municipal de Libertad (handball)

Por tales motivos, la actividad regular en tales escenarios se verá reducida y, en muchas ocasiones, interrumpida. Así ocurrirá en el Natatorio Municipal, que permanecerá cerrado para los usuarios desde el martes 26 hasta el viernes 29 de septiembre inclusive.

Además el certamen tendrá otros escenarios: AGP Club Raqueta (badminton, badminton adaptado y padel ); Club Kimberley, Ciromar, Smata, Instituto Peralta Ramos, Peñarol y Quilmes (básquet); Ciromar (boxeo); Punta Mogotes (canotaje, ciclismo y ciclismo de montaña); Parada 5 (cestoball); CEF N°1 (esgrima, judo, lucha y pelota paleta); Arbini, Club Estrada, Club Independiente, Villa Club Kimberley (fútbol 11); Club Once Unidos (fútbol 7); Complejo Chapadmalal (futsal); Club Quilmes (gimnasia artística y gimnasia trampolín); Instituto Gutenberg (gimnasia rítmica); Divino Rostro, Colegio La Chacra, Colegio Einstein, Club Once Unidos y Club Banco Provincia (handball); Playa Popular (handball de playa y vóleibol playa); Villa Marista (karate y taekwondo); Club Náutico (optimist y windsurf); Punto Sur (padel); Club Once Unidos (patín artístico); Colegio Colina Peralta Ramos (powerlifting adaptado y levantamiento olímpico); Club Universitario (rugby, tenis adaptado y fútbol 3 adaptado); Edison Lawn Tenis y Club Banco Provincia (tenis); Club River Plate (tenis de mesa); Tiro Federal (tiro, tiro adaptado y tiro con arco); EES 23, CeDeTalVo, Club Mar del Plata, Colegio Santa Cecilia y Club Talleres (vóleibol); Centro de Ex-Combatientes (goalball); Colegio Gianelli (vóleibol sentado)

Disciplinas

En convencionales habrá competencia en 40 deportes: Acuatlón, Atletismo, Bádminton, Básquet 5x5, Boxeo, Canotaje, Cestoball, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Fútbol, Fútbol 7, Futsal, Gimnasia Artística, Gimnasia Trampolín, Gimnasia Rítimica, Handball, Handball de Playa, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha, Natación, Natación Artística, Optimist, Pádel, Patín Artístico, Patín Carrera, Pelota Paleta, Rugby, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro con Arco, Triatlón, Vóleibol, Vóleibol de Playa y Windsurf.

Mientras las actividades de especiales serán 12: Atletismo, Bádminton, Básquet 3 x 3, Boccia, Fútbol 3, Goalball, Natación, Powerlifting, Tenis, Tenis de Mesa, Vóleibol Sentado y Tiro con Arco.