Una bailarina marplatense de danza árabe la rompió en Got Talent y sedujo a Flor Peña

Los marplatenses arrasan con sus dotes artísticos en Got Talent Argentina y este lunes fue el turno de una bailarina que conquistó al jurado y sedujo a Flor Peña con una sensual danza árabe, que le valió el pase a los cuartos de final del certamen.

Nair Selena Elías, de 31 años y oriunda de la ciudad, se paró frente al jurado integrado por la actriz de "Casados con hijos", Abel Pintos, Emir Abdul y La Joaqui y se presentó con unas breves palabras: “La verdad, mis amigas me estuvieron insistiendo para que lo haga y bueno, eso me terminó de llevar acá. No me visualizaba en este lugar. Bendecida de estar acá”.

Nair usó un sable como parte de su coreografía.

Inmediatamente, comenzó el show, en el que la bailarina recorrió parte del escenario con su coreografía árabe, acompañada de un sable, una "bola de cristal" y haciendo el famoso "baile del vientre". Poco a poco, se ganó el aplauso de todas las personas presentes en la sala. Una vez finalizado, el coreógrafo uruguayo se levantó de su silla para llenarla de elogios.

Finalizada la ovación del público, llegó el momento de las devoluciones. La primera en tomar la palabra fue su coterránea, La Joaqui: “¡Ay qué hermosa, por favor! Me gustaría que me expliques de esta danza”.

Rápidamente, Emir la interrumpió y detalló: “Hizo la danza del sable, la danza del vientre y la danza con el pelo. Joaqui, es un placer ver a una bailarina tan buena de árabe". "Técnicamente, sos increíble, pero aparte es increíble que en tan poco tiempo, lo hayas mostrado tan bien”, agregó emocionado el bailarín.

Luego llegó el turno de Abel Pintos, que dio su punto de vista: “Desde el principio pude ver tu trabajo y dedicación y condiciones. Hasta la mitad fui con eso y creí que quedaba en eso... Entonces, fue cuando marcaste la diferencia. La última parte demostraste que tenés talento. Demostraste tu seducción”.

La bailarina se mostró feliz ante las devoluciones del jurado.

Por último, fue el momento de las declaraciones de Flor Peña: “Hubo algo del poder femenino. Vos tenés algo de eso. Te paraste acá y nos contaste que te sentiste merecedora de esto. Hubo algo desde lo femenino muy fuerte, muy atrapante lo que tenés”.

Flor Peña destacó el "poder femenino" que irradia la marplatense en su baile.

“Estamos hablando todo el tiempo de igualdad, algo de lo que adhiero, pero cuando aparece ese poder de lo femenino, me parece super atractivo y vos lo tenés. Me sedujo todo lo que hiciste, te felicito”, le dijo a la artista marplatense, que se sonrojó y agradeció los "piropos" de la actriz.

Al momento de la votación final, los cuatro miembros del jurado se expresaron de forma afirmativa, lo que le permitió a Nair a pasar a la siguiente ronda del programa de talentos que conduce Lizy Tagliani por Telefé.