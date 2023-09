Ordeña vacas, canta cumbia, arrasó en Got Talent y recibió una generosa propuesta de Abel Pintos

Sandra Silveyra de Ávila llegó desde la pequeña localidad de Centeno, Santa Fe, al escenario de Got Talent Argentina para presentarse como "La máquina de la cumbia", arrasar con todo y lograr una generosa propuesta de Abel Pintos.

La mujer -que se gana la vida como trabajadora rural- comenzó a cantar durante la pandemia, y actualmente se presenta junto con su banda de cumbia los fines de semanas, mientras que el resto de los días ordeña vacas en un tambo.

Sandra conquistó al jurado desde que puso un pie sobre el escenario del show de Telefé, pero terminó de enloquecerlos al entonar las estrofas de “Marinero de luces”, de Isabel Pantoja, en versión cumbia.

La cantante se emocionó con la ovación que se llevó, y Emir Abdul comenzó con las devoluciones elogiosas del jurado. “Me gusta el personaje que tenés. Podés ordeñar vacas, cantar, ser lo que tengas ganas de ser. Me encantó lo que hiciste de principio a fin”, le dijo el coreógrafo uruguayo a Sandra.

“Me parecés espectacular, me encanta lo que hacés. Me dio sed de vino tu presentación”, le aseguró, a continuación, La Joaqui a la cantante, despertando las risas del público y de sus compañeros del jurado.

Luego fue Abel Pintos quien tomó la palabra y le preguntó a la concursante sobre su trabajo con la música. “¿Grabaste un disco, Máquina?", indagó el cantautor y productor. Cuando la tambera contestó que no, él le hizo una de las revelaciones más felices de su vida.

La mujer rompió en llanto con la devolución de Abel Pintos.

"Yo te voy a grabar un disco”, fue la inesperada y sincera propuesta que recibió Sandra de Abel, haciendo que la trabajadora rural estalle en llanto de felicidad. "Te amo, Máquina", agregó el músico.

Por último, ante una pregunta de Flor Peña sobre lo que quiere hacer con su arte, Sandra indicó que "quiere regalarle música a la gente”. “Tenés una voz maravillosa para la cumbia. Tenés que dedicarte a esto, ir por ese sueño”, le dijo la actriz de "Casados con hijos" a la participante, que recibió 4 votos a favor para pasar a los cuartos de final del certamen.